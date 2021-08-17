Kulak temizleme çubuklarındaki gizli tehlikeye dikkat! Kulağınızı böyle temizliyorsanız...

Kulak temizleme çubuğu veya pamuğu olarak da bilinen ürünler, kulak sağlığını tehdit eden gizli tehlikeler barındırıyor. Odyolog Seda Başkurt, bilinçsizce kullanılan temizleme çubuklarının kulaklarda iltihap ve mantar oluşumuna zemin hazırladığı uyarısında bulunarak konu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Yaygın olarak kullanılan temizleme çubukları, kulak sağlığını tehlikeye atıyor. Bilinenin aksine kulak kepçesinin kıvrımlarını temizlemek için kullanılabilecek olan pamuklu çubuklar, yanlış kullanımlar sonucunda kulak zarına zarar verebiliyor, iltihap ve mantar oluşumuna neden olabiliyor.

Halk arasında bilinen adıyla kulak kiri kulak kanalında bulunan yağ bezlerinin salgıladığı bir sıvı olup kulağın nemlenmesini ve dış etkenlerden korunmasını sağlar. Bilinenin aksine kulaklarda oluşan kir kulağın doğal dengesini sağlayıp, bakteri oluşumunu engellemektedir.

Herkesin kulağında oluşan kirin yoğunluğu, rengi farklı olmakla birlikte uzun süre kulaklık kullanımı, kulakta kir oluşumunu arttırıp oluşan kirin doğal bir şekilde dışarı atılmasını engelleyebilmektedir. Kulakta oluşan kir, dış kulak yolunda ve genellikle zardan uzakta oluşmaktadır. Kulağınızda oluşan kiri evde kendiniz temizlemeye kalktığınızda kulak zarına itebilirsiniz.

Çocuklardaki kullanım ne gibi riskler barındırıyor?

Kulakta oluşan kirin, zarı kapatacak kadar büyük olması halinde veya kirin zara itilmesi durumunda; işitme kaybı, dolgunluk, tıkanıklık hissi, kulakta ağrı ve çınlamaya sebep olabilir. Özellikle çocuklar konusunda ebeveynlerin daha bilinçli davranmaları gerekiyor. Çocuğunuzun kulağını pamuklu çubuk ile kurcalayıp temizlemeye kalktığınız durumlarda özellikle çocuklarda dış kulak yolu yetişkinlerdeki kadar uzun olmadığı için kulak zarı yırtılabilir, iltihap ve mantar oluşumuna sebep olabilirsiniz.

Kulak temizliği uzmanlarca gerçekleştirilmeli

Duş sonrası kulak kepçesini ve kıvrımlarınızı kurulamak yeterlidir. Pamuklu çubuk, kulak mumu gibi kulak zarına zarar verecek ve kulağın doğal dengesini bozacak müdahalelerden kaçınılması gerekmektedir.

Kulak kiri; işitme cihazı kullanan hastaların, kulak zarı görünmeyecek kadar büyük olduğu durumlarda kulak kalıbı alınmadan ve işitme testi yaptırmadan önce kulak burun boğaz doktoru tarafından temizlenir.

Eski yöntemlerden biri olan kulak yıkama işlemi günümüzde kulak burun boğaz doktorları tarafından tercih edilmemektedir. Bu yöntemle kulağa basınçlı su verilmektedir. Ancak kulak zarı delik olan veya hassas olan bireylerde sıkıntı oluşturacağından vakumlama yöntemi denilen aspiratörlerle yapılmaktadır. Kulak temizleme işlemi ağrılı bir işlem değildir.

Evde kulak pamukları ile kulağınızı temizlemeye kalkarsanız kulağınızda geri dönüşü olmayan zararlar verebilirsiniz. Bu yüzden kulaklarınızı yalnızca kulak burun boğaz hekimi tarafından temizletmeyi unutmayınız.