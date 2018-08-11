Kulak tansiyonuna dikkat!

Kulak tansiyonu birçok kişide görülen ve kişiyi son derece zor durumlara düşüren bir problemdir. Günümüzde özellikle sık yolculuk yapanlarda bu tür kulak sorunları daha çok görülmektedir. Tıpta "Menier Hastalığı" olarak bilinen bu hastalık en çok bayanlarda görülen bir durumdur.

Kulak tansiyonu olan hastalarda normal yükseklikteki bir ses bile son derece rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle kişi gün içerisinde birçok sesten rahatsız olacağı için gün sonlarında bu kişilerde sinirlilik ve agresiflik durumları baş gösterebilir. Birçok insan bu tansiyon hastalığını normal tansiyon hastalığına benzetmektedir. Aslında bu hastalığın normal tansiyon hastalığı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kulak tansiyonu problemi kişilerde bazen ara verebilmektedir. Öyle ki iyileştiği sanılan kulak tansiyonu kişi üzerinde seneler sonra tekrar meydana gelerek yine aynı sorunları beraberinde getirebilmektedir. En büyük problemi baş dönmeleri olan kulan tansiyonu kulağın en iç kısımlarında meydana gelen durumlardan dolayı oluşmaktadır. Kulak tansiyonu eğer önlem alınmaz ise kişilerde kalıcı duyma problemlerine yol açabilmektedir. Bundan dolayı kulak tansiyonu önemsenmesi gereken hastalıklar arasında yer almaktadır.

BELİRTİLERİ

Kulak tansiyonu probleminin en büyük belirtisi sık sık meydana gelen baş dönmesi ve aynı zamanda kulakta doluluk hissidir.

Bu durumda kişide meydana gelen baş dönmeleri kişinin ayakta bile duramamasına neden olabilecek kadar büyüktür. Meydana gelen baş dönmeleri nedeni ile kişi gündelik işlerini yapamayabilir.

Sürekli kulakta çınlama sorunu, kulak tansiyonu nedeni ile karşılaşılabilecek bir problemdir. Öyle ki ortaya çıkan bu problemler kişide kişide psikolojik etkilere dahi neden olarak kişide agresif haller oluşturabilmektedir.

Bir diğer belirti ise kişide nöbetler halinde meydana gelen işitme kayıplarıdır. Bu durumda kişi ara ara işitme kaybı yaşayacağı için özellikle eğitim hayatında çok büyük sorunlar yaşayabilir.

TEDAVİ

Bu hastalıkların genel bir tedavisi bulunmamaktadır. Öyle ki sadece hastalığın etkilerinin ortaya kaldırılması için kişilerde tıbbi ilaç tedavileri ve bitkisel ilaç tedavileri yapılabilmektedir. Bu şekilde yapılan tedavilerle sorun genellikle ortadan kaldırılabilir. Fakat kulak tansiyonu problemi eğer başka bir hastalık nedeni ile meydana geliyor ise bu hastalığın tedavisi yapıldıktan sonra kulak tansiyonu ortadan kalkar.