Kulak kaşıntısı nedenleri nelerdir?

Kulakta oluşabilen kaşıntı hissiyatı, sürekli kulak içini kaşıma isteğine neden olabilmekedir. Şiddetli kaşıntı sonrasında kaşınan bölgede kızarıklık, şişlik ve yara baş gösterebilmektedir. Kaşıntı isteğine rağmen sabırlı olmak ve kulağı kaşımamak, oluşabilecek enfeksiyon ve yara gibi sorunlarını önleyicidir.

Enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar, kulak kaşıntısı probleminin en bilindik nedenleri arasındadır. Sürekli ve sık sık kaşıntı, yara oluşumunu tetikleyebilir.

KULAK KAŞINTISI NEDENLERİ NELERDİR?

ALERJİK REAKSİYONLAR

Sık tekrarlayan kulak kaşıntısı probleminin altında yatan genellikle alerjik reaksiyonlardır. Vücudun alerjiye neden olabilecek etken maddeye karşı verdiği tepki, alerji olarak bilinmektedir. Tüketilen besinlerden kaynaklı alerjik durum ise gıda alerjisi şeklinde ifade edilir. Yenilen yiyecek, kozmetik ürünler, evde temizlik amaçlı kullanılan temizlik ürünleri alerjen maddeler olabilir. Alerji kendini daha çok kızarıklık ve kaşıntıyla belli eder. Kulağın sürekli kaşınması ise bu bölgede yara ve çıban oluşumuna yol açabilmektedir. Bu nedenle alerjinin nedeni doğru tespit edilmesi, etken maddeden uzak durulmalıdır.

ENFEKSİYONEL DURUMLAR

Kulak enfeksiyonunun belirtilerinden biri kulak kaşıntısıdır. Özellikle dış kulak yolu iltihabı, enfeksiyonu sorunu olan kişilerde kaşıntı sorununa daha çok rastlanmaktadır. Genellikle havuza, denize girdikten sonra veya uzun süre boyunca suya maruz kalınmasının ardından baş göstermektedir. Enfeksiyonun tedavi edilmemesi ve şiddetli kaşıntı neticesinde kulakta yara sorunu meydana gelebilmektedir.

DARBE VEYA HASAR

Vücudun bir çok bölgesinde oluşabilen yaraların en bilindik nedeni travma etkenleridir. Kulak bölgesine doğru alınabilen darbe veya hasar, burada zedelenmeye ve yırtılmaya neden olabilmektedir. Kulağa sert bir cismin çarpması, düşmesi veya sert biçimde kulak üstüne düşmek gibi kazaların ardından kulakta yara olabilir. Alınan darbenin şiddetine bağlı olarak yaranın ne denli mühim olduğu değişiklik gösterir. Açılan yaranın mikrop kapmaması ve enfeksiyon oluşmaması için bir an evvel uzman doktora başvurulması tavsiye edilir.

Kulak yarası şikayeti genellikle fiziksel etkenlerin yani alınan hasar ve darbelerin sonucu olarak görülmektedir. Ancak bu bölgenin sürekli kaşınması da, enfeksiyon ve yara oluşumuna neden olabilir. Kulaktaki kaşıntı ve yara probleminin doğru tetkiki için uzman doktora başvurulması gerekmektedir.