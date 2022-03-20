Kulak estetiği çocuklarda ne zaman yapılmalı? Kepçe kulak nasıl düzeltilir?

Küçük yaşlardan itibaren kıkırdak yapısının kendini tam olarak tamamlayamaması sonucunda görülen kepçe kulak, kıkırdak dokunun tam olarak gelişmemesi durumunda kafa ile kulak arasındaki açının genişlemesi ve kulakların öne doğru sarkmasıyla kendini gösteriyor. Oluşan durumun estetik operasyonlarla düzeltilmesinin mümkün olduğu belirten Op. Dr. Deniz Dilek, bu operasyonları ve operasyon sonrasındaki süreçle ilgili merak edilenleri cevapladı.

Kepçe kulak sorununu “Aynaya baktığımızda iki kulağın da dik görünmesi, özellikle de yandan sırıtması durumu” şeklinde tanımlayan Dilek, “Genelde kişiler görüntü için yani işlevsel açıdan bir sıkıntı olduğundan değil tamamen görüntü açısından rahatsızlık hissettikleri için bu tarz operasyonlara ihtiyaç duyuyorlar” dedi.

“Çocuklarda ilkokul çağından önce yapılmasını öneriyoruz”

Kepçe kulak düzeltme işlemi için ilkokul çağından önce yapılmasını önerdiklerini söyleyen Dr.Dilek, çocukların özellikle bu çağlarda arkadaşları tarafından alay edilmesi gibi durumlara maruz kalınmasıyla birlikte ileriye dönük psikolojik rahatsızlıklar oluşabildiğini kaydetti. Dilek ayrıca kulak gelişiminin 5 yaşından itibaren tamamlandığını hatırlattı.

Kepçe kulak nasıl düzeltilir?

Operasyonlarda yüzlerce teknik var

Kepçe kulak düzeltme operasyonlarında tek bir yöntemin olmadığını belirten Dilek, “Genelde kulak arkasından yaklaşık 7-8 santimlik ufak bir kesi atarak işlemi gerçekleştiriyoruz. Yapılacak işlem ve uygulanacak teknik kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bu tamamen kişinin kulak yapısına bağlı, kimilerinde sadece dikişlerle kulağı görüntü itibariyle daha iyi hale getirirken kimisinde de kıkırdak çıkarma işlemiyle bu görünümü elde edebiliyoruz. Yani bununla ilgili yüzlerce teknik var” ifadelerini kullandı.

Operasyonlar ortalama bir saat sürüyor

Operasyonların şekli ve süresiyle ilgili de bilgiler veren Dilek, “Ortalama her bir kulak için yarım saat şeklinde toplamda bir saat süren operasyonlar yapılmaktadır. Ayrıca genel veya lokal anestezi altında işlem yapılabiliyor. Operasyon sırasında narkoz alınması şart değil, kişiyi uyutmadan da sadece belirli bölgeleri uyuşturarak ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

İşlem sonrası bandaj uygulaması öneriliyor

Kepçe kulak düzeltme işlemi sonrası iyileşme süresinde yapılması gerekenler hakkında da bilgi veren Dilek, “Bir kesiden bahsediyoruz bu yüzden öncelikle yara dokularının kapanması gerekiyor. Kulak arkasındaki kesimizi bir hafta kadar kapalı tutmaya çalışıyoruz. Dikişler kapandıktan sonra alınabilecek olan dikişleri alarak birinci günden itibaren bandaj uygulaması yapıyoruz. İlk bir hafta gece gündüz sonrasında ise sadece akşamları özellikle gece yatarken bandaj uygulamasını öneriyorum” dedi.

“Deri yapısı iyileşme süresine çok etki eden noktalardan değil”

Kulak estetiğinde burun estetiğinde olduğu gibi kişinin deri yapısının iyileşme süresine çok etki eden noktalardan olmadığına dikkat çeken Dilek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu operasyonlarda erimeyen dikişler kullanıyoruz. Bunun da sonucu nadiren de olsa vücut bu dikişleri kabul etmeyerek dışarıya atmaya çalışabiliyor. Bu çok nadir rastlanılan bir durum ancak bu ortaya çıkarsa tekrardan o dikişleri alarak revizyon operasyonu yapılması gerekiyor.”

Kepçe kulak sorunu ameliyatsız olarak tedavi edilememektedir.

Kepçe kulağın tedavisi tıp literatüründe otoplasti olarak bilinen cerrahi yolla yapılmaktadır. ...

Kepçe kulak estetiği yani otoplasti ameliyatı genel anestezi yöntemi ile yapılır.