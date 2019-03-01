Kulağımızın arkasında oluşan şişlik birçok kişinin yaşadığı, fakat çok fazla önem verilmeyen bir problemdir. Pek fazla önemsenmese de bazı durumlarda kulak arkası şişliğin ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olduğunu da unutmamak gerekir. İşte kulak arkası şişliğine dair detaylar...

Kulak arkasında şişlik neden olur?

Kulakların arkasında bulunan nodüller çoğunlukla zararsızdır. Enfeksiyon olabileceği gibi ilaç tedavisi de gerekebilir fakat çok az durumda tehlike arz eder. Sebepleri genellikle şunlar olabilir;

Enfeksiyon

Mastoiditler

Apse

Orta kulak iltihabı

Kulak ve boğaz enfeksiyonlarına sekonder

Sebase kistler

Akne vulgaris

Lipom

Kulak Arkasında Enfeksiyon

Birçok bakteriyel ve viral enfeksiyon boyun ve yüzünüzde ve çevresinde şişmeye neden olabilir. HIV, AIDS, kızamık ve suçiçeği bu şişmelere sebep olabilir.

Mastoidit

Kulak iltihabı sorununun tedavi edilememesi ile ilerleyen ciddi kulak iltihabıdır. Adı mastoid’dir. İçi zaten dolu olan kistlerin daha da genişlemesine neden olur.

Apsis

Vücudun bir bölgesindeki doku veya hücrelerin enfekte olarak apse geliştirmesine denir. Vücudunuzu istila eden bakterileri veya virüsleri öldürmeye çalışarak tepki vermesidir. Bakterilerle savaşmak için vücudunuz enfekte olan bölgelere beyaz kan hücresi gönderir. Beyaz kan hücreleri, hasarlı yerde birikmeye başlar ve sonuç olarak, irin genişlemeye başlar. Apseler genellikle acı verici ve dokunduğunuzda sıcaktır.

Otitis Media

Otis medya kulak enfeksiyonu için söylenen başka bir terimdir. Bunlar da bakteriyel veya viral olabilir. Bir iltihap meydana geldiğinde ağrılı sıvı birikmesine ve şişmesine neden olabilir. Bu belirtiler kulağın arkasında gözle görülür bir şişlik ile sonuçlanabilir. Semptomları hafifletmek ve enfeksiyonu sonlandırmak için antibiyotik kullanabilirsiniz.

Lenfadenopati Kulak Veya Boğaz Enfeksiyonları

Lenf bezlerinde başlar. Bunlar, vücudun her yerinde bulunan minik, organ benzeri yapılardır. Bu kollarınızın altında, boynunuzda veya kulaklarınızın arkasında oluşabilir. Zaman zaman şişebilir. Çoğu durumda şişkinlik bir iltihap sonucu oluşur. Enfeksiyonla savaşan hücrelerin sayısı arttıkça, şişlikler büyümeye başlayacaktır.

Sebase Kistleri

Bu kistler cildin altında ortaya çıkan kansersiz kistlerdir. Genellikle baş, boyun veya gövde üzerinde gelişirler. Cildinizin ve saçınızın yağlanmasını sağlayan yağ üretmekten sorumlu olan yağ bezinin etrafında gelişip büyürler.

Akne Vulgaris

Akne, ciltteki saç köklerinin tıkanmasıyla ortaya çıkan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Ölü cilt hücreleri ve yağ folikülleri tıkayabilir ve sonrasında sivilce ve şişlik gelişebilir. Bazı durumlarda, bu çarpmalar büyük katı ve bazen de acı verici olarak büyürler.

Lipom

Lipom, cildinizin katmanları arasında gelişen yağlı bir yumrudur. Bir lipom vücudunuzun herhangi bir yerinde gelişebilir ve çoğunlukla zararsızdır. Lipomlar her zaman cildin yüzeyinden algılanamaz fakat büyüdükçe onları elinizle hissedebilirsiniz.