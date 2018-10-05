Kulak ağrısının sebebi nedir?



Kulak yolunun girişinin üzerine tenimizi yakmayacak sıcaklıkta hafif ılıtılmış havlu konabilir. Kulağa ılık 2-3 damla zeytinyağı damlatmak da iyi gelebilir. Tabi bunu uygulayacak kişinin kulak zarında kesinlikle delik olmaması gerekir. Sonra kulağımız üste gelecek şekilde 2-3 dakika beklemeliyiz.

Kulağa kendi kafamıza göre antibiyotikli damla damlatmaktan veya antibiyotik almaktan kaçınmalıyız. Çünkü kulak ağrısının tek sebebi dış kulak yolu ve orta kulak iltihabı değildir. Kulağa yansıyan ağrılar olabilir, öncelikle onlar tedavi edilmelidir. Yani dişteki bir iltihaplanma, apse, çene eklemindeki bir problem, farenjit, grip, kızamık, kızamıkçık, bademcik iltihabı, boyun, yutak, yemek borusu veya kulağa yakın diğer bölgedeki organlardaki problemler de kulak ağrısına sebep olabilir.

Çene kaynaklı ağrıda da kişinin yapabileceği çene ve kulak hizasındaki bölgeye ılık havlu koymaktır. Daha sonra ise uzman doktora giderek kalıcı tedaviye başlamalıyız. Kulak sağlığımız için girdiğimiz havuz, kaplıca ve deniz gibi yerlerin temiz, hijyenik olmasına özen göstermeliyiz. Ayrıca kulağımızı dışarıdan sert cisimlerle veya pamuklu çubuklar ile temizlemeye çalışmamalıyız.

Oturarak beslenen bebeğin kulakları daha az ağrıyor



Yapılmakta olan araştırmalarda oturarak beslenen bebekler, orta kulak iltihabına az yakalanmaktadırlar. Ayrıca bu konuda da yine anne sütü ile besleme öne çıkıyor. Anne sütünde bulunan maddeler, bağışıklığı sağlamakta ve de rahatsızlığa yakalanmanın tehlikesini azaltmaktadır.

Temizlik de çok önemli. Bebeğin temizliğine önem verilmelidir. Bulunduğu yer hijyenik olmalıdır. Kulağı ağrıyan çocuklar hekime gösterilmeli, rahatsızlık ilerlemeden tedavi edilmelidir. Kulak yollarının tahriş edilmesi, kulak temizleme çöpünün yanlış kullanılması, diş çıkarıyor olunması kulakta ağrıya sebep olmaktadır.

Derdini anlatamayan bebeklerdeki kulak ağrısını hareketlerinden anlayabilirsiniz.



HAFİF AĞRILARDA: Kaşlarını çatar, bacakları gergin ve rahatsızdır. Öne, arkaya dönmeye çabalar.

Sızlanır, inler gibi ağlar.

Bu durumda sarılarak, dokunarak, konuşarak avutabilirsiniz.



ŞİDDETLİ AĞRILARDA: Bebek yüzünü buruşturur, sağa sola tekmeler atar, yay gibi kıvrılır, silkinme hareketleri yapar. Yüksek sesle ağlar. Böyle bir durumda hiçbir avutma çabası fayda vermez.