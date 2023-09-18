Kulağı delik o isimden, bomba Özgür Özel iddiası! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olduğunu açıklamasına ilişkin olarak, "Şimdiden iki önemli handikapı oluştu" dedi.

Selvi, yazısında, Özel'in adaylığını ilan ettiği konuşması hakkında şu yorumu yaptı:

"1- “Emanetçi değilim” demesine rağmen, Özgür Özel daha kürsüde konuşurken Ekrem İmamoğlu destek tweeti attı. Bu, ‘Özgür Özel benim adayım’ olarak yorumlandı. Böylece istemeye istemeye de olsa Özgür Özel’in üzerine Ekrem İmamoğlu gölgesi düştü.

2- Ecevit, İsmet Paşa’ya karşı aday olurken Genel Sekreterlik’ten istifa etmişti. Deniz Baykal, Erdal İnönü’ye karşı yarışa girerken SHP Genel Sekreterliği’nden ayrılmıştı. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na karşı aday olurken CHP Grup Başkanvekilliği’ni bırakmıştı. Özgür Özel bunları yapmayarak, CHP geleneğine ters düştü.

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Peki Özgür Özel, toplumda ve CHP tabanında bir heyecan uyandırdı mı? Uyandırmadı. Ne CHP’liler, ‘Özgür Özel gelsin partiyi kurtarsın’ diyor ne de Türk halkı ona yeni umudumuz gözüyle bakıyor."