  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu

eSIM nedir? eSIM ne işe yarar?

Koronavirüste Türkiye'deki ilk vakanın kaynağı belli oldu
için kalan
Aktüel

Kula Müftülüğünden çocuklara sürpriz

Kula’da 0-14 yaş arası çocuklara getirilen sokağa çıkma serbestliğinde, Kula İlçe Müftülüğü personeli ile Kula Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü genç gönüllüleri, belirlenen saatler arasında evlerinden çıkan çocukları ellerindeki balonlarla parklarda karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:36:18 -
Kula Müftülüğünden çocuklara sürpriz

Kula’da 0-14 yaş arası çocuklara getirilen sokağa çıkma serbestliğinde, Kula İlçe Müftülüğü personeli ile Kula Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü genç gönüllüleri, belirlenen saatler arasında evlerinden çıkan çocukları ellerindeki balonlarla parklarda karşıladı.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir evlerinden çıkma kısıtlaması getirilen çocuklara, normalleşme takvimi çerçevesinde belirlenen kurallar kapsamında sokağa çıkma serbestliği getirildi. Bu kapsamda 0-14 yaş arasındaki Kulalı çocuklar, belirlenen saatler arasında evlerinden çıkarak, güneşli havanın tadını çıkardı.


Kula İlçe Müftülüğü ile Kula Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ise çocukları bu saatler arasında yalnız bırakmadı. Serbestliğin başladığı saatten itibaren ilçedeki parklarda çocukları karşılayan İlçe Müftülüğü personeli ile Kula Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü genç gönüllüleri, çocuklara balon ve meyve suyu dağıtarak sevinçlerine sevinç kattı.


Çocukların yoğun ilgili gösterdiği etkinliğe Kula Müftüsü Kamil Kırkız da katılarak, personeli ve genç gönüllüler ile birlikte çocuklara balon ve meyve suyu ikramında bulundu. Balonların üzerine yazılmış olan ‘Kula Müftülüğü sizleri seviyor’ yazısı ile çocuklara güzel bir hediye sunduklarını dile getiren Müftü Kamil Kırkız, Covid-19 sürecinde toplumun her kesimlerine bu tür etkinlikler ile ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı