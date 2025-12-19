Küfürler havada uçuşmuştu: Gözaltına alındı!

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteş oğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü K.C. (38), yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada D.O. (51) isimli kadın, kullandığı motosikletiyle otobüsün arkasında beklemeye başladı. Fazla bekleyince D.O., otobüs sürücüsü K.C. ile tartışmaya başladı. Motosikletli kadın, otobüsün sürücüsüne küfürler etmeye başlayınca otobüs şoförü de motosikletliye küfürlerle karşılık verdi. Ardından öfke patlaması yaşayan D.O., sürücü K.C.'ye bir şeyler fırlatıp saldırdı. K.C.'de kadına karşılık verdi. İkili arasında yaşanan küfürleşme ve kavga anı anbean kameralara yansıdı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otobüs sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.C. adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kadın sürücü D.O. ise ifadesinin ardından serbest kaldı.