Küfürbaz Lütfü Türkkan itiraz etti! CHP yandaşının anket balonu yine patladı
14-28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 oranla kazandığını iddia eden CHP yandaşı anket şirketi Aksoy Araştırma yeni bir algıya daha kalkıştı. CHP yandaşı Aksoy Araştırma, şimdi de Ekrem İmamoğlu'na çalışmaya başladı. Anket sonucuna ilk itiraz şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan, "Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60 ile seçimin mutlak galibi ilan eden sözde anketçiler yine görev başında. Aradan çok zaman geçmedi oysa; millet unutmamıştı ki o balon anketleri." ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısınde 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağının sinyalini verdi. Aksoy Araştırma şirketi de İmamoğlu'nun olası adaylarına karşı alacağı oy oranını araştırdı.
CHP YANDAŞININ ANKET BALONU YİNE PATLADI
Genel seçimlerde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60 oy oranı ile seçimin mutlak galibi ilan eden şirket, İmamoğlu'nun altı isim karşısında da seçimi kazanacağını iddia etti. Ankette İmamoğlu'nun karşısında İsmet Yıldırım, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı görüldü.
ANKETE İTİRAZ KÜFÜRBAZ TÜRKKAN'DAN
Anket sonucuna ilk itiraz İYİ Parti'nin küfürbaz Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60 ile seçimin mutlak galibi ilan eden sözde anketçiler yine görev başında. Aradan çok zaman geçmedi oysa; millet unutmamıştı ki o balon anketleri." ifadelerini kullandı.