Küfürbaz Lütfü Türkkan itiraz etti! CHP yandaşının anket balonu yine patladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısınde 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağının sinyalini verdi. Aksoy Araştırma şirketi de İmamoğlu'nun olası adaylarına karşı alacağı oy oranını araştırdı.

CHP YANDAŞININ ANKET BALONU YİNE PATLADI

Genel seçimlerde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60 oy oranı ile seçimin mutlak galibi ilan eden şirket, İmamoğlu'nun altı isim karşısında da seçimi kazanacağını iddia etti. Ankette İmamoğlu'nun karşısında İsmet Yıldırım, Süleyman Soylu, Tevfik Göksu, Hilmi Türkmen, Murat Kurum ve Selçuk Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı görüldü.

ANKETE İTİRAZ KÜFÜRBAZ TÜRKKAN'DAN

Anket sonucuna ilk itiraz İYİ Parti'nin küfürbaz Milletvekili Lütfü Türkkan'dan geldi.

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Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nu yüzde 60 ile seçimin mutlak galibi ilan eden sözde anketçiler yine görev başında. Aradan çok zaman geçmedi oysa; millet unutmamıştı ki o balon anketleri." ifadelerini kullandı.