Küfürbaz Lütfü ne zaman görevden alınacak? İşte cevabı...

Küfürbaz İP’li Lütfü Türkkan’ın, pazartesi günü parti yönetimi tarafından görevinden alınacağı iddia edildi.

"Milletimizden özür diliyorum" demişti

Lütfü Türkkan, gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal medya hesabından bir özür videosu yayınlamış ve "Gelinen o sinir gerginliği, o sıkıntılı durum sonucu hiç yapmamam gereken bir şey yapmışım, hakaret etmişim. Bunlar hiç doğru olmayan ifadeler. Bütün milletimizden özür diliyorum. Bunun da kabulünü rica ediyorum" demişti.

Şehit yakını şikayetçi oldu

Şehit yakını Gürmen, Türkkan tarafından tekmelendiğini de iddia ederek şikayetçi oldu.

Gürmen, “Bana hakaret küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarası var. Vardır yani bunları çektim hepsi rapordadır. Kendi ayağımla gittim suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Tahir Gürmen'in 15 yaşında çobanlık yaparken şehit edilen İsa Gürmen'in ağabeyi olduğu öğrenildi.