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Dünya Küfür tek millettir! Fransa, savaşa gidecek siyonist Yahudilere uçuşlarda öncelik veriyor
Dünya

Küfür tek millettir! Fransa, savaşa gidecek siyonist Yahudilere uçuşlarda öncelik veriyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 15:33:00 -
Küfür tek millettir! Fransa, savaşa gidecek siyonist Yahudilere uçuşlarda öncelik veriyor

Siyonist işgal rejimi sözde savunma bakanlığının çağrısının ardından, Fransız vatandaşı yedek askerler orduya katılmak için bölgeye gidiyor.

Siyonist işgal rejimi sözde savunma bakanlığının çağrısının ardından, Fransız vatandaşı yedek askerler orduya katılmak için bölgeye gidiyor.

Fransız yetkililer, siyonist işgal rejimi sözde ordusuna katılmak isteyen "Fransız-israil vatandaşı" yedek askerlere, uçuşlarda öncelik veriyor.

Sosyal medyada Fransız hükümetine, Filistin'e destek için gidenlere izin vermediği ama siyonist rejime destek için gidenlere "ses çıkarmadığı" yönünde çok sayıda eleştiri yöneltildi.

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