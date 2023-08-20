Küfrün adı; “bilimsel-anatomik yaklaşım” olmuş!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında feminist-laikçi avukat Feyza Altun'un kirli, hastalıklı zihniyetini analiz etti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Feminist-laikçi bir avukat var, Feyza Altun..

Sık sık dindar insanlarla polemik yapar, onlara hakaret eder, aşağılar..

Bu sefer işin dozunu hepten kaçırmış..

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Bazı üniversitelerdeki disiplinin tamamen kaybolduğu, ahlaki kavramların yok olduğu, yozlaşmanın zirve yaptığı örneklerden hareketle, muhafazakâr paylaşımlar yapan bir hesap sahibi, “kızların üniversite okuması haramdır” demiş..

Bu paylaşıma itiraz edebilirsiniz..

“Tekil örnekleri genelleştirmeyelim” diyebilirsiniz..

Hatta tam aksi yönde bir uyarıda dahi bulunabilirsiniz:

“Tıp alanında, hele hele kadın hastalıkları tedavisinde görev alacak kızlarımızın, tıp fakültesi tahsili yapmaları bırakın haramlığı, farz-ı kifayedir!”

Ama laikçi avukatı konu edinmemizdeki tartışmanın özü bu değil.

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