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Gündem

Küfrün adı; “bilimsel-anatomik yaklaşım” olmuş!

Yeniakit Publisher
2023-08-20 10:37:00 -
Küfrün adı; "bilimsel-anatomik yaklaşım" olmuş!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Küfrün adı; “bilimsel-anatomik yaklaşım” olmuş!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında feminist-laikçi avukat Feyza Altun'un kirli, hastalıklı zihniyetini analiz etti.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Feminist-laikçi bir avukat var, Feyza Altun..

Sık sık dindar insanlarla polemik yapar, onlara hakaret eder, aşağılar..

Bu sefer işin dozunu hepten kaçırmış..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bazı üniversitelerdeki disiplinin tamamen kaybolduğu, ahlaki kavramların yok olduğu, yozlaşmanın zirve yaptığı örneklerden hareketle, muhafazakâr paylaşımlar yapan bir hesap sahibi, “kızların üniversite okuması haramdır” demiş..

Bu paylaşıma itiraz edebilirsiniz..

“Tekil örnekleri genelleştirmeyelim” diyebilirsiniz..

Hatta tam aksi yönde bir uyarıda dahi bulunabilirsiniz:

“Tıp alanında, hele hele kadın hastalıkları tedavisinde görev alacak kızlarımızın, tıp fakültesi tahsili yapmaları bırakın haramlığı, farz-ı kifayedir!”

Ama laikçi avukatı konu edinmemizdeki tartışmanın özü bu değil.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

 

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