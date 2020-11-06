Küflü zeytin sağlığa zararlı mıdır?

Yiyeceklerde oluşan bazı küfler alerjik reaksiyonlara ve solunum problemlerine neden olur.Birkaç küf türü ise insanların hastalanmasına neden olabilecek zehirli maddeler olan "mikotoksinler" üretir.

Küf Nedir?

Küfler mikroskopik mantarlardır. Henüz kaç tane mantar türü olduğu bilinmiyor ancak tahminler on binlerce hatta belki de 300.000 veya daha fazla aralığında küf türü olduğunu gösteriyor. Küflerin çoğu filamentli (iplik benzeri) organizmalardır ve sporlarla üremek genel olarak mantarların karakteristik özelliğidir. Bu sporlar hava, su veya böceklerle taşınabilirler. Tek hücreli bakterilerin aksine küf mantarları birçok hücreden oluşur ve bazen çıplak gözle görülebilirler. Birçok küf, aşağıdakilerden oluşur: Yaşadığı gıdayı istila eden iplik benzeri kökler, Gıdanın üstünde yükselen sap ve Sapların ucunda oluşan sporlar. Küfün rengini sporlar verir.Küflerin çok ince iplik gibi dalları ve kökleri vardır. Küf gıdayı sardığında kökleri görmek zor olabilir ancak bu kökler çok derinlere inebilirler. Küflü gıdalar küfle birlikte büyüyen görünmez bakterilere sahip olabilirler.

Küflü zeytin yenir mi?

Ekmeğinizin yüzeyindeki, meyvelerinizin içerisindeki noktacıklı veya gruplar halindeki küfün arkasında aslında sandığınızdan çok daha fazlası bulunmaktadır. Genellikle yiyeceklerinizin üzerinde gördüğünüz ve "küf" olarak adlandırılan renkli kısımlar, buna neden olan mantarların üreme hücreleridir (sporlarıdır). Küfe neden olan mantarların geri kalanı ise, besinlerin içerisine doğru dallanıp saçaklanarak gider ve çıplak gözle görülmeleri çok zordur. Dolayısıyla peşinen söyleyelim : yiyeceklerinizin üzerinde gördüğünüz küf, "buzdağının sadece görünen yüzü" olduğu için, o kısmı kesip atmanız mantarlardan tamamen kurtulmuş olmanız demek değildir. Yani eğer ki böyle bir uygulama yapıyorsanız, muhtemelen bol bol küf yiyorsunuz demektir.

Uzmanlar küfün tüm besine yayıldığını ve bunun yenmesi durumunda zamanla vücudun bağışıklık sistemini çökerttiğini, iç organlarda ve karaciğerde tahribata yol açtığını söylemektedir. Ve küfün vücut üzerindeki zararı yavaş ama öldürücü olabilmektedir.

Gıdalar hazırlanırken hijyene dikkat edilmemesi, yeterince pişirilmemesi gibi yapılan dikkatsizlikler sonucu besinler vücuda yarardan çok zarar verebiliyor. Uzmanlar küflenen yiyeceğin ziyan olmasın diye atılmayıp sağlam kısmının kullanılmaya devam edilmesinin karaciğer hastalıklarına yol açabileceğine dikkat çekiliyor. Ev hanımları genellikle salça, ekmek gibi gıdaların küflü kısmını atarak kalan tarafını kullanmayı tercih ediyor. Küf, ekmek üzerindeki yeşil noktalarla ya da meyvedeki kadife görünümlü beneklerle sınırlı zannedilse de ; küf gıdanın en alt kısmından başlayarak yüzeye doğru gelişir.

Buğday ve ürünleri başta olmak üzere tüm hububat ürünleri, pirinç, fındık, fıstık gibi besinlerde küflenmeyi başlatan mantarlar "aflatoksin" denilen zehri oluşturur. Etkisini hemen göstermeyen aflatoksin, zamanla vücudun bağışıklık sistemini çökerterek, iç organlar ve özellikle de karaciğerde tahribata yol açarlar.