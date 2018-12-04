Küflü gıdaları tüketmeyin

Halbuki uzmanlar küflenen gıdaların kalan kısımlarının da küf sebebiyle bozulduğunu, yani yemememizi söylüyorlar. Durum bu olunca akla şu soru geliyor:



Gıdalarımızı küflenmeden saklamak için, gıdaların küflenmemesi için neler yapmalıyız?

Küf bulaşmış gıdadan buzdolabına, bulaşık bezlerine veya diğer temizlik materyaline geçebilir. Buzdolabını ayda bir, 1 çorba kaşığı yemek sodası (sodyum bikarbonat) eklenmiş 1 litre su ile temizlemelisiniz. Sonra temiz su ile durulayın. Lastik yüzeyler üzerinde görülen küflerde, 1 litre suya 3 çay kaşığı çamaşır suyu ekleyip küflere uygulayıp fırçalayın.

Bulaşık bezleri, havlular, süngerler ve diğer temizlik malzemeleri temiz olmalıdır. Küf kokusu bu malzemelerin etrafa küf yaydığını göstermektedir. Temizleyemediğiniz veya yıkayamadığınız temizlik malzemesini kullanmayın.

Gıdaları servis ederken muhtemel havadan bulaşma riskine karşı üstünün örtülü olmasına dikkat edin.

Nemli kalması istenen taze kesilmiş sebze ve meyveler, salatalar plastik örtü ile kaplanmalıdır.

Açılan ve çabuk bozulabilen konserve ürünleri saklama kaplarına koyarak hemen buzdolabına kaldırın.

Çabuk bozulabilen gıdaları buzdolabı dışında 2 saatten fazla bulundurmayın.

Artan yemekleri 3-4 gün içinde, küf gelişimine fırsat vermeden tüketin.

Yiyeceklerin sofraya kadar bekletilmesinde bekletme ortamı uygun değilse bakteri üremesi yönünden tehlike söz konusudur.



Sıcak yemekler 1-2 saat içinde servis edilecekse üzeri kapalı tutulmalıdır. Soğutulması ya da ertesi gün servis edilmesi gereken yemekler sıcakken buzdolabına konulmamalıdır.

Et, sebze ve unlu, hamurlu yiyecekler ayrı tezgahlarda, ayrı kesme tahtalarında ve ayrı araç-gereçler kullanılarak hazırlanmalıdır. Böylece çapraz bulaşmayı önleyebilirsiniz.



Salçanın küflenmemesi için üzerine zeytinyağı dökebilirsiniz.

Dikkat her “küflü peynir” yenmez!

Sağlıklı küflü peynirler, sütün bol olduğu mayıs-haziran aylarında peynir yapılıp deri tulumlara basılarak mağaralarda 4–5 ay saklanır sonra aile içi tüketim olarak kullanılırdı. Şimdi ise çok kısa zamanda, uygun olmayan şartlarda, hangi küfün geliştiği belli olmayan peynirler var. Riskin en büyüğü mikotoksin denilen kuvvetli zehir ve kanserojen etkili maddelerdir. Başta karaciğer kanseri olmak üzere kanser hastalıklarına, bağışıklık sistemi bozukluklarına ve çocuklarda gelişimi engelleme gibi sağlık sorunlarına yol açmaktadır..