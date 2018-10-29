Küflenen bez ayakkabıların temizliği nasıl yapılır?

MALZEMELER

Yumuşak bir bez

Fırça

Kova

½ bardak beyaz sirke

½ bardak su

NASIL TEMİZLENİR?

Görünen tüm kir ve küfü sert bir fırça yardımıyla iyice fırçalayın.

Sirke ve suyu karıştırın, bezi karışımla ıslatarak küflü yerleri ovalayarak silin.

Tüm kir ve küf temizlenene kadar işlemi tekrarlayın.

Zorlu lekeleri temizlemek için gerekirse sirkeli su ile fırça da kullanabilirsiniz.

Ardından nemli temiz bir bezle ayakkabınızı tamamen silin ve güneşe kurumaya bırakın.

Kanvas ayakkabılardan sirke kokusunu gidermek için çamaşır makinesinde yıkamanız gerekebilir.

Bu işlem süet ayakkabılar için geçerli değildir.