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Küflenen bez ayakkabıların temizliği nasıl yapılır?

Uzun süre havasız kalan ayakkabılar küflenebilir. Küflenen bez ayakkabılar kimyasal ürün kullanmadan doğal yöntemlerle nasıl temizlenir?

29 Ekim 2018 Pazartesi 22:53
Küflenen bez ayakkabıların temizliği nasıl yapılır?

MALZEMELER

Yumuşak bir bez
Fırça
Kova
½ bardak beyaz sirke
½ bardak su

NASIL TEMİZLENİR?

Görünen tüm kir ve küfü sert bir fırça yardımıyla iyice fırçalayın.

Sirke ve suyu karıştırın, bezi karışımla ıslatarak küflü yerleri ovalayarak silin.

Tüm kir ve küf temizlenene kadar işlemi tekrarlayın.

Zorlu lekeleri temizlemek için gerekirse sirkeli su ile fırça da kullanabilirsiniz.

Ardından nemli temiz bir bezle ayakkabınızı tamamen silin ve güneşe kurumaya bırakın.

Kanvas ayakkabılardan sirke kokusunu gidermek için çamaşır makinesinde yıkamanız gerekebilir.

Bu işlem süet ayakkabılar için geçerli değildir.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 22:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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