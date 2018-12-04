Küf sağlığımıza zarar veriyor

Yediğimiz gıdalardan, giydiklerimize ve içinde barındığımız evimizin kuytu köşelerine, dahası çamaşır, bulaşık makinesi gibi temizlik araçlarımıza, buzdolabı, fırın gibi bütün beyaz eşyaya yerleşebilir küf..

Onun düşmanı da evin güneş görmesinden, havalandırılmasından, temizliğinden ve yalıtımından geçer..

Boşuna dememiş eskiler “güneş girmeyen eve doktor girer” diye.. Güneş görmeyen evler kesinlikle küfe teslim olur ve içinde barınanları hasta eder. Havalandırılmayan, temiz tutulmayan evler de öyle.. Tabii en önemlisi yağmura yaşa karşı yalıtımı iyi yapılmamış evlerin de güneş görseler, havalandırılsalar, temiz pak tutulmaya çalışılsalar bile kış gelince küften kurtulma şansları olmaz!

Küf en çok hanımları ve çocukları etkiler

Beyler.. Bir kıştan çıktık. Yaşadıklarınız ders olsun ve bu yaz ilk işiniz evinizin küf sorununa kesin çözüm bulun.

Size gelince hanımlar küfün en fazla çilesini çeken sizlersiniz. Siz ve çocuklarınız sabahtan akşama kadar evin içindesiniz.. Onun için size de birkaç tavsiyemiz var:

Evinizdeki çöp kutusu: Özellikle mutfakta ve banyoda duran çöp kutunuzda küf vardır. Çöpleri boşaltmak onları temizlemez. İçindeki mikropların yok olduğundan emin olmak için çöp kutularını düzenli olarak fırçalayıp yıkayın.

Bulaşık, çamaşır makinenizin, buzdolabının kapı kenarlarına, bulundukları zemine yakından dikkatlice bakın. Çünkü bu kısımlarda mikroplar, küfler gelişir.

Her banyodan sonra perdelerinizi silip kurutun. Duş perdeleri her gün ıslanır ve sık sık ıslak kalır, bu nedenle küf için mükemmel bir alan oluşur. Banyonuzu buharlı bir halde bırakıp çıkmayın, havalandırın.

Mutfağınızın evye ve lavabo altı dolapları da küf için müthiş gelişme yeridir. Aslında bütün mutfak donanımının duvarla olan temas bölgeleri potansiyel küflenme yuvalarıdır.

Banyodaki küf lekesini çıkarmak için: 4.5 litre su içine 1 bardak klorlu ağartıcı koyarak bir karışım hazırlayın. Banyo zeminlerinde suyla seyrelttiğiniz ağartıcılı karışımla fayans döşeli duvarları ve diğer zeminleri fırça yardımıyla ovarak küfü temizleyin. Bu işlemi yaparken ellerinizi korumak için eldiven kullanın. Temiz suyla durulama yapın ve temizlediğiniz alanı silerek mümkün olduğunca kurutun. Duvarlar ve zeminler tamamen kuruyuncaya kadar pencereleri ve duş perdesini açık tutun. Fayans derzlerindeki oluşan küflerde banyonun kirli görünmesine sebeb olur. Fayans derzleri de yukarıda anlatıldığı şekilde temizlenebilir, etkiyi artırmak içinse piyasada satılan püskürtmeli küf çıkarıcı dezenfektanlardan kullanabilirsiniz. Derzdeki küf lekesi çıkarılırken eski bir diş fırçası ile araları fırçalanabilir. Fakat banyodaki hava sirkülasyonu sağlanmazsa küflenme yeniden olabilir.



