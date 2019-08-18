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Küf kokusuna ne iyi gelir? Küf kokusu nasıl giderilir? Küf kokusu için çözümler

Eşya ve elbiseleriniz, çamaşır makinanız, banyo ve mutfak dolaplarınız küf kokusuyla rahatsız edici bir hale gelmişse çözümü burada!

18 Ağustos 2019 Pazar 21:03
Küf kokusuna ne iyi gelir? Küf kokusu nasıl giderilir? Küf kokusu için çözümler

Islak ve nemli bırakılan çamaşırlar, banyo ve çamaşır makinası zamanla geçmek bilmeyen bu kokuyu taşırlar. Başta sağlığa oldukça zararlı olan küf kokusu çevrenizdekileri de rahatsız ederek sosyal yaşantınızı da etkileyebilir.

Küf kokusu nasıl giderilir?

Evinizi yaşanmaz hale getiren, eşyalarınızı kullanmanıza engel olan küften kurtulmak zannedildiği gibi zor değil.

Bunun için yapmanız gereken ilk iş, kurutmak için astığınız çamaşırlarınızın iyice kuruduğundan emin olduktan sonra katlamak.

Banyonuzu kullandıktan sonra havalandırmayı ve banyo kapısını açıp kurumasını sağlamak büyük ölçüde nemi önleyerek küflenmeye engel olacaktır.

Mutfak dolaplarınızda küf kokusuyla karşılaşıyorsanız kurtarıcınız belli. Elma sirkesiyle dolabınızı silip bir gün boyunca havalandırmak küfü yerle bir edecek.

Çamaşırlarınızda yer eden küf için de elma sirkesi kullanarak hem makinenizdeki hem de çamaşırlarınızdaki küfe veda edeceksiniz.

Evin genelinde havalandırma işlemi belli aralıklarla yapmak sağlığınız ve küf oluşumunun önüne geçmek için başat yöntemlerden.

Bütün bu doğal yolları denedikten sonra küften kurtulmama durumu imkansız olsa da dilerseniz kimyasalları tercih edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 21:03
  1. Küf
  2. Küf kokusu

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