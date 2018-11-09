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Küf kokusu ve lekesine çare

Evinizde mağara tuzu lambaları bulundurmanız, hem rutubeti, hem küf kokusunu önler.

09 Kasım 2018 Cuma 19:20
Küf kokusu ve lekesine çare

Mutfakta kullandığınız tabak, tencere ve bıçak türü malzemelere sinen küf kokularını yok etmek için kahve telvesi ve toz hardaldan faydalanabilirsiniz. Kahve telvesi ve hardal ile ovduğunuz tencerelerde, küf kokusundan eser kalmayacaktır.

KÜF LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Küf lekesi olan çamaşırları amonyaklı su ile yıkayınız.

Küf lekesini limon ve tuzla ıslattıktan sonra güneşte kurutunuz.

Küf kokusu olan çamaşırlarınızı yarım su bardağı lizol ile yıkayınız. Lizol kimyasal bir maddedir. Yağa benzeyen, koyu kıvamlı, katrandan elde edilen sıvı bir maddedir. Mikropkıran olarak bilinir, eczanelerde satılır.

Deri üzerindeki küf lekesini yarı yarıya karıştırılmış alkollü su ile siliniz. Ya da gliserin kullanabilirsiniz.

Dolapta bekleyip koku sinmiş kıyafetlerinizi kaynar sütte bekletip yıkarsanız koku tamamen çıkacaktır.

Mobilyalardaki küf kokusu sıcak zeytinyağı ile ovularak çıkartılabilir.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 19:20
  1. küf lekesi
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