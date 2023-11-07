Kudüs’ün sahipsiz üç kızı

Bu yıkıcı olayın kurbanları Samira Abdel Hassan Ayoub ve torunları Remas, Talin ve Enas'tır. Anneleri Hoda Abdel Nabi Hijazi de arabadaydı ve yaralandı. Olay, İsrail düşman uçaklarının, Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki güney sınırında yer alan Blida ve Ainata kasabaları arasında bulunan sivil bir aracı hedef almasıyla meydana geldi. Saldırı doğrudan araca çarparak alev almasına neden oldu. Üç kızkardeş ve anneanneleri yanarak can verdiler.