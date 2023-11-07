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Gündem Kudüs’ün sahipsiz üç kızı
Gündem

Kudüs’ün sahipsiz üç kızı

Yeniakit Publisher
2023-11-07 12:46:00 -
Kudüs’ün sahipsiz üç kızı

Pazar akşamı güney Lübnan'da Siyonist askeri operasyonun üç Lübnanlı çocuk ve büyükannelerinin kaybıyla sonuçlanmasıyla yürek parçalayıcı bir trajedi yaşandı.

Bu yıkıcı olayın kurbanları Samira Abdel Hassan Ayoub ve torunları Remas, Talin ve Enas'tır. Anneleri Hoda Abdel Nabi Hijazi de arabadaydı ve yaralandı. Olay, İsrail düşman uçaklarının, Lübnan ile işgal altındaki Filistin arasındaki güney sınırında yer alan Blida ve Ainata kasabaları arasında bulunan sivil bir aracı hedef almasıyla meydana geldi. Saldırı doğrudan araca çarparak alev almasına neden oldu. Üç kızkardeş ve anneanneleri yanarak can verdiler.

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Yorumlar

muş ovası

siyonistlerin hem hurmalarını hem kafalarını keselim. filistin için ağlayıp diğer yandan yahudi ürünlerinin reklamını yapan riayakar kanallara da hesabını sorar Allah.

muş ovası

yaşasın cihat. örgütlenelim golan tepelerinden savaşa girelim. kazanmak için değil ölmek için. onursuzca yaşayacağımıza Allah rızası için onurumuzla ölelim.
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