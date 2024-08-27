Kudüs'teki kiliselerden, Gazze için ateşkes çağrısı

Terörist İsrail’in Gazze'de 10 ayı aşkın süre önce başlattığı saldırılar sebebiyle milyonlarca insan yerinden edilirken, Kudüs’teki kiliseler taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Kudüs'teki yerleşik kiliselerden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Kudüs'teki Patrikler ve Kiliselerin liderleri olarak bizler, bir kez daha savaşan tarafların liderlerinden barış için hızlı bir anlaşmaya varılması yönünde bizim ve uluslararası toplumun çağrılarına kulak vermelerini istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze’de milyonlarca kişinin yerinden edildiği, evlerinin yıkıldığı ve her hafta yüzlerce sivilin "ayrım gözetilmeksizin" öldürüldüğü hatırlatılarak, "sayısız insanın açlığa, susuzluğa ve bulaşıcı hastalıklara katlanmaya devam ettiği" vurgulandı.

Gazze’de ateşkes müzakerelerinin, "siyasi kaygılar" sebebiyle uzadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramadığı ve tam anlamıyla bölgesel savaşın eşiğine gelinmesine neden olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, taraflara, uluslararası meşruiyete sahip iki devletli çözümün benimsenmesi yoluyla bölgede adil ve kalıcı barışı teşvik edecek somut adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çağrıları bölgede yaşayan herkesin menfaatleri doğrultusunda yaparken, dini sorumluluğumuz altındaki Hıristiyan topluluklar için özel bir endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bunlar arasında Gazze'deki Aziz Porphyrios Ortodoks Kilisesi ve Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne sığınanların yanı sıra El-Ehli Baptist Hastanesinin cesur personeli ve onların bakımı altındaki hastalar da yer almaktadır."

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana sık sık yaptığı tahliye tehditleri kapsamında Gazze'deki Filistinlileri sürekli bir yerden başka bir yere taşınmaya zorluyor. BM verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edildi.

İsrail'in saldırılarından kaçan yerinden edilmiş Filistinliler, sığındıkları bölgelerde zor şartlarda ilkel çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.