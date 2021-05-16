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Dünya Kudüs'te bir sinagogda tribün çöktü: İlk belirlemeler göre 1 ölü, 60’tan fazla yaralı var
Dünya

Kudüs'te bir sinagogda tribün çöktü: İlk belirlemeler göre 1 ölü, 60’tan fazla yaralı var

Tevrat hatmi bayramı sırasında sinagogda tribün çöktü. İlk belirlemelere göre, 1 ölü ve 60'tan fazla yaralı var.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 20:13:00 - 2021-05-16 20:31:53

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde yer alan ve Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev’deki sinagogda üzerinde Yahudilerin olduğu tribün çöktü.

Tevrat hatmi bayramı sırasında sinagogda bulunan Yahudilerden 1 kişi ölürken 60'tan fazla yaralı olduğu belirtildi.

Bazı kaynaklara göre ise 10'dan fazla ölü, 100'den fazla yaralı olduğu iddia edildi. 

Sinagog'a sağlık ekipleri yönlendirildiği belirtilirken sinangog çevresinde panik havası yaşandığı bildirildi.

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