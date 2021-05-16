Kudüs'te araçlı saldırı girişimi: 6 terörist İsrail polisi yaralandı
İşgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli olduğu belirtilen bir kişinin araçlı saldırı girişimi sonucu 6 İsrail polisi yaralandı.
İşgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli olduğu belirtilen bir kişinin araçlı saldırı girişimi neticesi 6 İsrail polisi yaralandı.
İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde bir kişinin araçlı saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Olayda ikisi orta derecede 4'ü hafif olmak üzere 6 terörist İsrail polisinin yaralandığını belirten Rosenfeld, eylemcinin vurularak öldürüldüğünü kaydetti.
Diğer yandan yerel kaynaklar, araçla ezme girişiminde bulunan kişinin Filistinli olduğunu ve kimliğinin henüz bilinmediğini aktardı.
Filistin'in başkenti Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi, buradaki bazı Filistinli ailelerin terörist İsrail tarafından zorla evlerinden çıkarılması planıyla uzun zamandır gündemde.
Filistinliler, terörist İsrail'in tehcir planına karşı mahallede uzun süredir gösteriler düzenliyordu.
Terörist İsrail polisi ise evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelerin kaldığı sokağı barikatlarla kapatarak bölgeye girişlere kontrollü olarak izin veriyordu.