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Dünya Kudüs Seriyyeleri'nden askeri geçit töreni!
Dünya

Kudüs Seriyyeleri'nden askeri geçit töreni!

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından askeri geçit töreni düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 22:39:00 -
Kudüs Seriyyeleri'nden askeri geçit töreni!

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, işgalci terörist İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından askeri geçit töreni düzenledi.

Gazze kentinde gerçekleştirilen tören, terörist İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım ve Filistin direnişinin işgalci İsrail'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için düzenlendi.

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Yorumlar

Kemal

Ne yapalim simdi akit
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