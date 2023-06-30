Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'den İsveçli hadsize ilişkin dünyaya çağrı!

Hüseyin İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Hüseyin açıklamasında "İslam'a ve Müslümanlara hakaret içeren bu tür suçlar, dinlerin ilkelerine ve saygıya aykırıdır. Bu da toplumlar arasında ve içerisinde dini çatışmaları körükler, kaos ortamı yaratır ve dünya barışını baltalar." ifadelerine yer verdi.

"İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez ve bu tür eylemlere göz yummak suç ortaklığı anlamına gelir." diyen Hüseyin, uluslararası toplumu da nefret ve ırkçılık suçlarını kınamaya çağırdı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli hadsiz, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika bir açıklamada daha bulunarak 10 gün içinde aynı eylemi yeniden gerçekleştireceğini söyledi.