Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi, yaşadıklarını acı ve gururla anımsıyor

EL-HALİL (AA) - KAYS EBU SEMRA - Çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla tanınan ve Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Fevzi el-Cuneydi, yaşadıklarının onda bıraktığı derin izlerle hayatına devam ediyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde, ABD’nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahalesiyle birlikte yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan 19 yaşındaki Filistinli Cuneydi, olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarının etkilerini hala hissettiğini belirtti.

Halihazırda El-Halil kentindeki bir restoranda garson olarak çalışan Cuneydi, İsrail askerlerinin 3 yıl önce kendisine uyguladığı fiziksel şiddet nedeniyle iş sonrası ağrılarının olduğunu söyledi.

"Askerlerin 3 yıl önce omzumu kırdığı o saldırının etkileri hala devam ediyor. İşten eve döndüğümde ağrılarım oluyor ve bitkinlik hissediyorum." diyen Cuneydi, saldırının psikolojik olarak da kendisini kötü etkilediğini, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik ihlallerinin devam etmesinin o günkü duygularını sürekli canlı tuttuğunu dile getirdi.

- "Hayalim, askerlerin saldırısına uğramadan bir yerden bir yere gidebilmek"

Cuneydi, diğer taraftan yaşadıklarından sonra başta Türkiye olmak üzere dünyadan gelen dayanışma mesajları ve tutumlarının, kendisini olumlu anlamda desteklediğini söyledi.

"İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarının ifşa olmasına yarayan, askerler arasındaki o fotoğrafından gurur duyduğunu" ifade eden Cuneydi, "Hayalim özgürlük ve barış içinde yaşamak. İşgal güçleri olmadan veya askerlerin saldırısına uğramadan bir yerden bir yere gidebilmek, seyahat edebilmek. Filistinliler her yerde baskılara maruz kalıyor. Evlerine dönerken bile." dedi.

Gözaltına alındığının belgelendiğini ancak gördüğü şiddetin kayıtlara geçmediğini belirten Cuneydi, Filistinlilerin, korunmaya ve İsrail'den kurtulmaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

- "Türk halkı ve Erdoğan'la gurur duyuyoruz"

Yaşadıkları sonrası kendisini misafir eden Esenler Belediyesi'ne teşekkür eden Cuneydi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk halkına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanımızda durduğu ve Mescid-i Aksa'yı savunduğu için teşekkür ediyorum. Türk halkı ve Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Türkiye'nin bize verdiği destek karşısında ne desek az. Kelimeler yetersiz kalıyor."

Filistinli Fevzi el-Cuneydi, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından 7 Aralık 2017'de işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında "gözleri bağlanarak" 20'yi aşkın İsrail askeri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kudüs direnişinin sembol ismi haline gelen Cuneydi'nin görüntülerinin basına yansımasının ardından uluslararası camiadan İsrail'e büyük tepki gösterilmişti.