Kudurmuş siyonist Ben Gvir’in gireceği delik kalmadı! Siyonist destekçisi Fransa da Ben Gvir’e kapıları kapattı!

Jean-Noël Barrot, “Bugünden itibaren Itamar Ben-Gvir, Fransız topraklarına erişimi yasaklanmıştır. Bu karar, Global Smud filosunda yolcu olan Fransız ve Avrupalı vatandaşlara karşı sergilediği kınanamaz davranışlarının ardından alınmıştır” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA BİRLİĞİ'NE ITAMAR BEN-GVİR'E KARŞI YAPTIRIMLAR ALMASINI TALEP EDİYORUM”

Fransa Dışişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şunları kaydetti: “Bu filonun yaklaşımını onaylamıyoruz; zira hiçbir faydalı etki üretmemekte ve diplomatik ile konsolosluk hizmetlerini gereksiz yere yüklemektedir; bu hizmetlerin profesyonelliğini ve özverisini selamlıyorum. Ancak, Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına, üstelik bir kamu görevlisi tarafından, tahammül edemeyiz. Bu davranışların, çok sayıda İsrailli hükümet ve siyasi yetkilisi tarafından kınandığını belirtmek isterim. Bu davranışlar, Filistinlilere karşı nefret ve şiddeti teşvik eden uzun bir dizi şok edici beyan ve eylemin devamıdır. İtalyan meslektaşım gibi ben de Avrupa Birliği'ne Itamar Ben-Gvir'e karşı yaptırımlar almasını talep ediyorum”