Kudurmaya devam ediyor! FETÖ’cü Emre Uslu’dan İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a küstah sözler

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhuriyeti’ni ve AK Parti hükümetini karalamak için elinden geleni ardına koymayan sözde dindar görünen FETÖ’cü Emre Uslu hem Filistin’de yaşanan insanlık dramına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı, hem de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İslam dünyasına ve diğer devletlere hitaben ‘İsrail’e dur diyelim’ çağrısını samimiyetsizlikle suçladı.

FETÖ’cü Uslu yine haddini aştı!

Devleti her türlü alanda suçlayan FETÖ’cü Uslu Filistin’de yaşanan insanlık dramına hiçbir tepki göstermezken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un ‘İsrail’e dur diyelim’ çağrısını eleştirme cüretini gösterdi.

Uslu, Altun’a karşı yaptığı paylaşımda, “Şunu yarım ağızla da olsa bir de Çinde soykırıma uğrayan Uygur müslümanları için söyleseydin samimi olduğuna inanırdık Mr. Çakma Gobels” ifadeleriyle samimiyetsizlikle suçladı.