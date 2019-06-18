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Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, program sonrası konuştuğu Küçükkaya'nın kendisine "Binali Bey daha iyiydi" dediğini aktardı.

18 Haziran 2019 Salı 09:34
Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, pazar akşamı gerçekleştirilen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınını değerlendirdi. Karaca, program sonrası konuştuğu Küçükkaya'nın kendisine "Binali Bey daha iyiydi" dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ile birlikte pazar akşamı gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınını değerlendirdi.

Karaca, söz konusu yayın sonrası Küçükkaya'yı aradığını belirtti ve şunları söyledi:

"Dedikoduya girmesin ama programdan sonra İsmail Küçükkaya'yı aradım. Uzun uzun sohbet ettik. Üzerinden büyük bir yük kalkmış onu hissettim. Rahatlamıştı, kazasız belasız bu işi atlattığı için. 'Nasıldı' dedim, 'İlk bir saat çok gergindi' dedi. Ama bir şey söyleyeyim şimdi İsmail kızacak. 'Kim daha iyiydi?' dedim, 'Binali Bey daha iyiydi' dedi."

 

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:34
  1. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İsmail Küçükkaya

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