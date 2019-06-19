Küçükkaya hedef şaşırtma peşinde! Mahkemeye gidiyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan The Marmara otele dava açacaklarını duyurdu.

İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile 'gizlice görüştüğü' şeklindeki haberlerin ardından 'olağan' görüşmenin Binali Yıldırım ile de yapıldığını söyledi.

Konuyla ilişkili açıklama yapan Binali Yıldırım ise, 'Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki adaydır, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekânda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum.' demişti.

Program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla bir araya geldiğini belirten Küçükkaya, İmamoğlu’nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Oteli'nde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

The Marmara Oteli'ni hedef alan Küçükkaya aynı şekilde Binali Yıldırım’la da programdan önce bir araya geldiklerini vurguladı.

Küçükkaya ayrıca Fox TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.