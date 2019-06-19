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Küçükkaya hedef şaşırtma peşinde! Mahkemeye gidiyor

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın karşılaştığı programda moderatörlük yapan İsmail Küçükkaya, CHP’li Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan The Marmara otele dava açacaklarını bildirdi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:09
Küçükkaya hedef şaşırtma peşinde! Mahkemeye gidiyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan The Marmara otele dava açacaklarını duyurdu.

İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu ile 'gizlice görüştüğü' şeklindeki haberlerin ardından 'olağan' görüşmenin Binali Yıldırım ile de yapıldığını söyledi. 

Konuyla ilişkili açıklama yapan Binali Yıldırım ise, 'Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Madem iki adaydır, beraber yayın yapacağız. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekânda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum.' demişti.

Program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla bir araya geldiğini belirten Küçükkaya, İmamoğlu’nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Oteli'nde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

The Marmara Oteli'ni hedef alan Küçükkaya aynı şekilde Binali Yıldırım’la da programdan önce bir araya geldiklerini vurguladı.

Küçükkaya ayrıca Fox TV yönetiminin otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacaklarını duyurdu.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:09
  1. Gazeteci İsmail Küçükkaya
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
  3. The Marmara otel
  4. Fox TV
  5. Binali Yıldırım
  6. Ekrem İmamoğlu

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  • istanbulluistanbullu11 dk önce
    her türlü hileliği yapın olaylar meydana çıkınca ne derler hırsız ev sahibini bastırır hesabı chp nin imamı ekremle otelde yüzyüze biaraya gel soruları ver zaten tartışmada belliydi chpnin imamı ekreme daha soruyu soprmadan anlamış gibi hemen eli dosyanın uzerinde hemen cevaba başlıyodu ezberlemiş gibi ekremin azından eksik olmuyo milleti kandırmak için adalet dürüslük kulhakkı vaybeeee dersin hiç kul hakkı yemez ayak üstü yalan konuşur ismaille alevere dalevere çevirir millete yutturmaya çalışırlar bakalım bu millet yicekmi
  • MilletMillet19 dk önce
    NE OLDU İ K GİZLİ AŞK GÖRÜNTÜLERİN Mİ YAYINLANDI AHLAKSIZ BASİT
  • SoruyorumSoruyorum21 dk önce
    Olayı büyütmeye gerek yok Allah Doğrudan yanadır

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