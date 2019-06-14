Küçükkaya: Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın 16 Haziran'da bir araya geleceği canlı yayının moderatörlüğü yapacak olan gazeteci İsmail Küçükkaya, yayın öncesi soruları cevapladı.

Küçükkaya, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki değil, Avrupa finallerindeki maç yönetmesini biliyorsunuz. Aynen öyle yöneteceğim maçı. Hakem olarak mümkün olduğu kadar topun sahada çok kalmasını sağlayacağım." dedi.

1992 yılında beri bu meslekte olduğunu ve farklı kademelerde çalıştığını dile getiren Küçükkaya, "Kendimi rüştümü ispatlamış biri olarak görüyorum. Ben en iyi bildiğim işi yapacağım. Soru soracağım. Kaygılı değilim. Kendimden çok eminim. İddia ediyorum şu an Türkiye'de en rahat insan benim. Niye dayak yiyeyim? Hayatta en iyi bildiğim şeyi gazeteciliği yapacağım. Bütün Türkiye'nin beni izleyeceğini biliyorum, bu sorumlulukla sorularımı soracağım." ifadesini kullandı.

Çakır'ın maç yöneteceği gibi yayını yöneteceğim

Küçükkaya, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki değil, Avrupa finallerindeki maç yönetmesini biliyorsunuz. Aynen öyle yöneteceğim maçı. Hakem olarak mümkün olduğu kadar topun sahada çok kalmasını sağlayacağım. Maça az müdahale edeceğim. Top oyunda mümkün olduğunca çok kalsın, benim amacım bu." diye konuştu.

'Her iki tarafa ayrı ayrı sormam gereken sorular var'

Küçükkaya, "Her iki tarafa aynı soruyu sormam gerektiği zaman aynı soruyu soracağım ama her iki tarafa ayrı ayrı sormam gereken sorular da var." dedi. Küçükkaya, adayların sorulara cevap vermesinin tek sınavı olduğunu dile getirdi. Küçükkaya, annesinin başta yayını istemediğini ama konuşarak onu ikna ettiğini söyledi.