Küçükçekmece'deki patlamaya ilişkin açıklama!

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, patlamada yaralanan 6 kişinin de hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

CHP'li Çebi olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemesinin ardından açıklama yapan Kemal Çebi, "İlk bilgiler teyide muhtaçtı. Doğal gaz patlaması olduğu söyleniyor. Ancak yapılan çalışmalarda içerde antibakteriyel yaklaşık 20 santim uzunluğunda tüplerin olduğunu gördük. Bu tip tüplerin havayla ve ateşle temas ettiğinde patlama özelliği olan tüpler. Ne amaçla buraya geldi, ne amaçla dolduruldu bunları bilmiyoruz. Onlardan kaynaklanan bir patlamanın daha yüksek olduğunun kanaatindeyiz." dedi.

"Toplam altı kişi yaralandı bir kişi öldü. Altı kişiden beşi patlamanın olduğu bölgede bunlar yabancı uyruklu kişiler bunların biri kız çocuğu." diyen Çebi, "Arka binadaki dairede dumandan etkilendi. Altı kişi hastanede tedavi altında bir kişi vefat etti. İtfaiye, AFAD, Emniyet burada. Onlardan detayları öğrenmeye çalışıyoruz. Doğal gaz mı, yoksa içeride bulunan kimyasallardan mı çıktığını içerideki ekipten öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.