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Yerel Küçükçekmece'de yabancıları sokak ortasında dövdüler!
Yerel

Küçükçekmece'de yabancıları sokak ortasında dövdüler!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 16:30:57 - 2024-09-15 16:30:57

Küçükçekmece’de yabancı uyruklu şahısların kavgasında ortalık bir anda karıştı. Olay yerinden kaçamaya çalışan şahısların aracının üzerine çıkıp tekmeleyen, camlarını sopalarla parçalayan zanlılar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Atatürk Mahallesi 326 Sokak’ta bölgede esnaflık yapan iki grup arasında kavga çıktı. Araçla gelerek husumetli oldukları esnafa saldıran şahıslar, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Silah çeken yabancı uyruklu esnaf, şahıslara ateş açmaya başladı. Bunun üzerine aracına binen şahıslar, kaçmaya çalıştı.

Esnaf ve yakınları, ellerinde sopalarla şahısların peşine düştü. Hareket etmeye başlayan aracın üzerine zıplayan bir kişi tekmeyle camını kırmaya çalışırken, diğerleri de sopayla saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaşananlar sonrası bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan tarafların yakalanması için çalışma başlattı.

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