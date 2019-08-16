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Küçükçekmece’de sanat ve meslek kursları devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesiyaz dönemi sanat ve meslek kursları ile her yıl yüzlerce kişiyi meslek sahibi yaparak, yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:20
Küçükçekmece’de sanat ve meslek kursları devam ediyor

Küçükçekmece Belediyesiyaz dönemi sanat ve meslek kursları ile her yıl yüzlerce kişiyi meslek sahibi yaparak, yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, tüm Küçükçekmecelileri sanat ve meslek kurslarına davet ettiğini belirterek nitelikli iş gücünü desteklediklerini söyledi.


Küçükçekmece Belediyesi’nin sanat ve meslek kursları, her yıl yüzlerce kişiyi meslek sahibi yaparak, yeteneklerini geliştirme fırsatı sunmaya devam ediyor. Küçük büyük herkese hitap eden ve 3 ay boyunca süren yaz dönemi kurslarından bu yıl bin 849 Küçükçekmeceli yararlandı.


Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, ilçe sakinlerinin çeşitli branşlarda yeteneklerini geliştirmesine imkan sağlarken, nitelikli meslek kurslarıyla da meslek edindirmeye devam ediyor.Sefaköy, Cennet, Atakent Kültür ve Sanat Merkezleri’nde yabancı dilden bilgisayar ve diksiyona;gitardan, keman ile bağlamaya pek çok branşta açılan kurslarda yüzlerce kişi kendisini yetiştirme fırsatı buldu.


“Nitelikli iş gücünü destekliyoruz”


Ücretsiz hizmete sunulan sanat ve meslek kurslarıyla ilçe sakinlerinin yaşamına maddi manevi pozitif katkılar sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Nitelikli iş gücü, vatandaşlarımızın var olan yeteneklerini geliştirmesi ve bir sanat dalıyla ilgilenmeleri yönünden bu kursları çok önemsiyoruz. Yeteneğini geliştirme ve istediği eğitimi alma konusunda fırsatı olmayan tüm Küçükçekmecelileri sanat ve meslek kurslarımıza davet ediyorum. Güz döneminde de kurslarımız devam edecek” diye konuştu.


Başvurular, kültür merkezlerinden gerçekleştiriliyor


Yaz döneminde kursiyerler, yetişkin meslek kurslarında Arapça, İngilizce, ofis programları kullanımı, diksiyon, yabancılara Türkçe eğitimi, pastacılık çırağı olmak üzere 6 branşta alanında uzman eğitmenlerden eğitim aldı. Yetişkin sanat kurslarında ise gitar, bağlama, keman, yan flüt, resim, piyano, modern danslar ve drama olmak üzere 8 branşta sanat eğitimi verildi.8-14 yaş arası çocuklar ile 15-25 yaş arası gençler de sanat kurslarından faydalandı. Güz döneminde de devam edecek olan kursların başvuruları, kültür ve sanat merkezlerinden gerçekleştiriliyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:20
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