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Küçükçekmece'de sahte parfüm operasyonu!

Küçükçekmece'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:40
Küçükçekmece'de sahte parfüm operasyonu!

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece'de bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri 10 Ağustos'ta adrese düzenlediği operasyonda iş yerinde bulunan F.C.'yi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda plastik imalatında kullanılan makine, 2 plastik kurutma makinası, şişe dolum makinası, kapaklama makinası, kutu ambalajlama makinası, 29 tane 100 litrelik varil, farklı markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm, 4 bin parfüm aparatı, 17 bin şişe aparatı, 10 bin şişe kapağı, 3 bin boş parfüm kutusu, 3 bin 900 boş şişe ele geçirildi.

Polis ekipleri gözaltına aldığı F.C. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem başlatarak para cezası verdi. 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:40
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