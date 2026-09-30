Küçükçekmece’de köpeğini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına kapıldı

Yeni Mahalle Cengiz Sokak’ta saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda Can Demir, köpeğiyle birlikte inşaat halindeki bir binanın önünden geçiyordu. Aydınlatma direğinin yakınında köpeğinin aniden yere yığıldığını gören Demir, rahatsızlandığını düşünerek yanına gitti.

Köpeğine dokunduğu sırada kendisi de elektrik akımına kapılan Demir, bulunduğu noktadan uzaklaşarak kurtuldu. Köpeği ise yerde çırpınmaya devam etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve veteriner hekim sevk edildi. Veteriner hekim köpeğe müdahalede bulundu. Yapılan kontrolde köpeğin öldüğü belirlendi.

'ONU KURTARAYIM DERKEN BANA DA ELEKTRİK ÇARPTI'

Köpeğin sahibi Can Demir, “Köpek toprağa bastığı gibi ona bir elektrik akımı geldi. Onu kurtarayım derken bana da elektrik çarptı. Burada hem okul hem yaya geçidi var. Bu kadar şeyin olmasına rağmen ilgili elektrik firmasını aradık, 3 saat oldu hala müdahale edilmedi. Elimde de ufak bir kararma var, başka da bir şey yok” dedi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.