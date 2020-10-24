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Aktüel Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
Aktüel

Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 03:29:30 -
Küçükçekmece'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) – Küçükçekmece'de, karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ü. ile eşi M.Ü arasında Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.Ü, eşi S.Ü'yü bıçakladı.

Sesleri duyan bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri S.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

M.Ü. gözaltına alındı.

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