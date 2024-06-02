Küçükçekmece'de bina çöktü
Küçükçekmece'de bir bina nedeni bilinmeyen şekilde çöktü.
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde 4 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü. İhbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ENKAZ ALTINDAN SESLER GELİYOR
Enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu bildiriliyor. Ekipler, enkaz altında kalanlar olduğunun belirtilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.
Enkaz altından seslerin geldiği öğrenildi.