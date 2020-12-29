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Aktüel Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-29 15:19:16 -
Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 13. kattan düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki sitede 17 katlı binanın 13. katındaki dairede annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1,5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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