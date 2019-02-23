Küçükçekmecetanzim satış yerleri nerede? | Küçükçekmece tanzim satış noktaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış noktaları hayata geçirilmişti. Sebze ve meyvede tanzim satışlarının başlamasının ardından İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar tanzim satış yerleri nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Küçükçekmece tanzim satış yerleri nerede?

Küçükçekmece tanzim satış yerleri nerede?

Küçükçekmece'de tanzim satış noktası Halkalı Meydan'a kuruldu.

İstanbul ve Ankara tanzim satış yerleri nerede?

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve bir süre daha devam edecek tanzim satışlarda, Ankara'da 15 İstanbul'da ise 50 noktada domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi ürünler ucuza temin edilebiliyor. Peki, Tanzim satış yerleri nerede? İşte o noktalar...

İstanbul tanzim satış yerleri

Esenler Meydanı

Kadıköy Meydanı

Çekmeköy Meydanı

Bakırköy Meydanı

​K.Çekmece Meydanı

Kağıthane Meydanı

Ümraniye Meydanı

Mecidiyeköy Meydanı

Avcılar Meydanı

Esenyurt Meydanı

Aksaray Meydanı

Zeytinburnu Meydanı

Eminönü Meydanı

Bahçeşehir 1.Kısım

Taksim Meydanı

Başakşehir 2.Etap Metro Çıkışı

Kasımpaşa Kızılay Meydanı

Büyükçekmece

Beylikdüzü Meydanı

Eyüpsultan Meydan

Bayrampaşa Meydanı

Ataşehir Örnek Mahallesi

Bağcılar Meydanı

Beykoz Kavacık Meydan

Güngören Meydanı

Üsküdar Kirazlıtepe

Sultanbeyli Meydanı

Fatih Karagümrük Meydan

Sultangazi Meydanı

Bostancı Lunapark

Gop Meydanı

Pendik Sahil Meydan

Sarıyer Meydanı

Halkalı Meydan

Beşiktaş Meydanı

Ümraniye Meydan AVM Otopark

Üsküdar Meydanı

Ataşehir Meydan

Şirinevler Meydanı

İstinye İspark

Kartal Meydanı

Zeytinburnu AVM

Maltepe Meydanı

Alibeyköy Silahtar

Pendik Meydanı

Haliç

Tuzla Meydanı

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi

Sancaktepe Meydanı

Esenler 100.Yıl Mahallesi

Ankara tanzim satış yerleri

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.