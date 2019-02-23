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Küçükçekmecetanzim satış yerleri nerede? | Küçükçekmece tanzim satış noktaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış noktaları hayata geçirilmişti. Sebze ve meyvede tanzim satışlarının başlamasının ardından İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar tanzim satış yerleri nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Küçükçekmecetanzim satış yerleri nerede?

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
Küçükçekmecetanzim satış yerleri nerede? | Küçükçekmece tanzim satış noktaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış noktaları hayata geçirilmişti. Sebze ve meyvede tanzim satışlarının başlamasının ardından İstanbul'un kalabalık ilçelerinden Küçükçekmece'de yaşayan vatandaşlar tanzim satış yerleri nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Küçükçekmece tanzim satış yerleri nerede?

Küçükçekmece tanzim satış yerleri nerede?

Küçükçekmece'de tanzim satış noktası Halkalı Meydan'a kuruldu.

İstanbul ve Ankara tanzim satış yerleri nerede?

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve bir süre daha devam edecek tanzim satışlarda, Ankara'da 15 İstanbul'da ise 50 noktada domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan ve patlıcan gibi ürünler ucuza temin edilebiliyor. Peki, Tanzim satış yerleri nerede? İşte o noktalar...

İstanbul tanzim satış yerleri

Esenler Meydanı
Kadıköy Meydanı
Çekmeköy Meydanı
Bakırköy Meydanı
​K.Çekmece Meydanı
Kağıthane Meydanı
Ümraniye Meydanı
Mecidiyeköy Meydanı
Avcılar Meydanı
Esenyurt Meydanı
Aksaray Meydanı
Zeytinburnu Meydanı
Eminönü Meydanı
Bahçeşehir 1.Kısım
Taksim Meydanı
Başakşehir 2.Etap Metro Çıkışı
Kasımpaşa Kızılay Meydanı
Büyükçekmece
Beylikdüzü Meydanı
Eyüpsultan Meydan
Bayrampaşa Meydanı
Ataşehir Örnek Mahallesi
Bağcılar Meydanı
Beykoz Kavacık Meydan
Güngören Meydanı
Üsküdar Kirazlıtepe
Sultanbeyli Meydanı
Fatih Karagümrük Meydan
Sultangazi Meydanı
Bostancı Lunapark
Gop Meydanı
Pendik Sahil Meydan
Sarıyer Meydanı
Halkalı Meydan
Beşiktaş Meydanı
Ümraniye Meydan AVM Otopark
Üsküdar Meydanı
Ataşehir Meydan
Şirinevler Meydanı
İstinye İspark
Kartal Meydanı
Zeytinburnu AVM
Maltepe Meydanı
Alibeyköy Silahtar
Pendik Meydanı
Haliç
Tuzla Meydanı
Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi
Sancaktepe Meydanı
Esenler 100.Yıl Mahallesi

Ankara tanzim satış yerleri

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu. İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada "halk sebze" tanzim satış noktası kuruldu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:15
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