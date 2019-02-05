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Küçükçekmece İstanbul’un ulaşım üssü oluyor

“Artık her metro Küçükçekmece’den geçecek” diyen İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Temel Karadeniz, “Sayın Yıldırım, yapacağı projelerle İstanbul’un trafik sorunu çözülecek. Küçükçekmece İstanbul’un yeni ulaşım üssü oluyor” dedi.

05 Şubat 2019 Salı 11:41
Küçükçekmece İstanbul’un ulaşım üssü oluyor

İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Temel Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın İstanbul için büyük bir şans olduğunu vurgulayarak, “Sayın Yıldırım, yapacağı projelerle İstanbul’un trafik sorunu çözülecek. Küçükçekmece İstanbul’un yeni ulaşım üssü oluyor” dedi.

Artık her metro Küçükçekmece’den geçecek” diyen Karadeniz, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projeleri ilçemiz için çok önemli. Halkalı-Üçüncü Havaalanı ve Halkalı-Çatalca metro hatları ilçemizi ulaşım üssü haline getirecek. Rahatlıkla Kabataş’a kadar gidebileceğiz. Beşiktaş’tan gelen metro projesi, Küçükçekmece’ye uğrayacak. Marmaray’ın uzantısı da yakında Küçükçekmece’yle buluşacak. Sadece İstanbul içinde değil sadece birkaç saatte Türkiye’nin önemli şehirlerine ulaşabileceğiz. Bu projelerin gerçekleşmesiyle Küçükçekmece’deki ulaşım sorunu önemli ölçüde iyileşmiş olacak. Küçükçekmece değerine değer katacak” ifadelerini kullandı.

İlçede konumlanacak istasyonlar

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan metro ulaşım ağında Küçükçekmece de pay alacak.  9.4 km uzunluğundaki Bağcılar (Kirazlı) Küçükçekmece (Halkalı) metro hattı, tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşım 14 dakika gibi kısa bir sürede yapılacak. 14 km uzunluğundaki Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir metro hattı tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşım 21 dakikada yapılacak. 13 km uzunluğundaki Ataköy-İkitelli metro hattında toplamda 12 istasyon olacak. Yatırım tamamlandığında Ataköy ve İkitelli arasındaki ulaşım 19,5 dakikada sağlanacak. 21 km uzunluğundaki Zeytinburnu- Halkalı Gümrüğü-Marmaray hattında toplamda 9 istasyon olacak. Tamamlandığında Ataköy ve İkitelli arasındaki ulaşım 19,5 dakikada gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 11:41
  1. İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Temel Karadeniz
  2. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
  3. Halkalı-Üçüncü Havaalanı metro hattı
  4. Halkalı-Çatalca metro hattı
  5. Marmaray
  6. Küçükçekmece
  7. Avrupa yakası
  8. metro ulaşım ağı
  9. Bağcılar (Kirazlı) Küçükçekmece (Halkalı) metro hattı
  10. Mahmutbey-Halkalı-Bahçeşehir metro hattı
  11. Ataköy-İkitelli metro hattı
  12. Zeytinburnu- Halkalı Gümrüğü-Marmaray hattı

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