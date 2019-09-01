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Küçükçekmece Belediyesinden 1 Eylül Dünya Barış Günü konseri

Küçükçekmece Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle ‘Kardeş Türkülerle Barış İçin Buluşuyoruz’ adlı bir konser düzenledi.

01 Eylül 2019 Pazar 21:44
Küçükçekmece Belediyesinden 1 Eylül Dünya Barış Günü konseri

Küçükçekmece Belediyesi 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle ‘Kardeş Türkülerle Barış İçin Buluşuyoruz’ adlı bir konser düzenledi.


Küçükçekmece Belediyesinin 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezinde bir konser veren Kardeş Türküler, Türkiye’nin hatta dünyanın dört bir yanından ezgileri Küçükçekmece’ de seslendirdi. Anadolu’dan Balkanlar’a, Kafkaslar’a özgün sesleri harmanlayan Kardeş Türküler, Küçükçekmecelilerin beğenisinikazandı. Binlerce kişi Kardeş Türküler konserine akın etti. Konsere Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.



"Sadece 1 Eylül’de değil, 365 gün yılın tamamında barış günleri kutlanmalı"


Konserde bir konuşma yapan ve alana gelenlere seslenen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bizler bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ’Yurtta barış, Cihan’da barış’ yani dünyada barışı bu güne kadar savunduk, hiç şüphe yok ki dünya döndükçe barışı savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, önce ülkemizin sonrada bütün dünyanın 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Ayrıca, belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, sadece 1 Eylül’de değil, 365 gün yılın tamamında barış günleri kutlanmalı, yılın tamamında barış olmalı, demokrasi olmalı, hak olmalı hukuk olmalı diye düşünüyorum. Bütün bunların savunucusu, bütün bunların, ülkemizde ve dünyada yaygınlaşması için mücadele etmiş olan partimize, sosyal demokratlara, kendinizi solda veya her nerede tarif ederseniz, emeği geçen geçmişteki ve gelecekteki herkese minnetlerimi sunuyor, teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 21:44
  1. konser

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