Küçükçekmece, İstanbul’da nüfusunun en fazla olan ilçeler arasında yer almakta. 31 Mart yerel seçimlerinde aynen İstanbul Büyükşehir Belediyesinde olduğu gibi Küçükçekmece’de de CHP, terör örgütünün partisi HDP ile ittifak yaptı. HDP’nin desteklediği CHP’nin Küçükçekmece Belediye başkan adayı Kemal Çebi, seçimlerde yüzde 50.97 oy oranı ve 223.834 oy ile Küçükçekmece Belediye başkanı seçildi.

Seçimlerde HDP ile ortaklaşa belediyeyi kazan, CHP’li belediye başkanı, iddialara göre, HDP’ye diyet ödemeye başladı. İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında, terör örgütünün sembollerini andıran görseller kullanıldığı için soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından görseller, Küçükçekmece Belediyesi ekipleri tarafından söküldü. Soruşturma kapsamında İstanbul Valiliği tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Gevezoğlu ve Park ve Bahçeler müdürü Şerafettin Mataracı görevden uzaklaştırıldı. Peki Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kimdir, nerelidir?

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi kimdir?

Kemal Çebi, 1956 yılında, Trabzon’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 1982 yılında bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan, 51 yıldır Küçükçekmece’de yaşayan Kemal Çebi, 17 yıl boyunca Cennet Barbaros Spor Kulübü başkanlığı yaptı.

SHP ve CHP’de 9 yıl ilçe yöneticiliği, dört dönem Küçükçekmece CHP İlçe Başkanlığı, farklı dönemlerde İlçe, İl ve Kurultay Delegelikleri yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'na seçildi.