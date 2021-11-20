Küçükbaş hayvancılıkta destekler kilit rol oynuyor

Çelik, sektöre 2006 yılından itibaren destek verilmeye başlandığını hatırlattı. 15 yılda sağlanan desteklerle hem yetiştirici hem de anaç hayvan sayısında belirgin artışlar görüldüğüne işaret etti. “Anaç koyun keçi desteğinden faydalanan yetiştirici sayısı 2008’de 88 bin iken 2020’de 201 bin 509 oldu. Bu da destek alan yetiştirici sayısında yüzde 129’luk bir artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca 2008’de 9 milyon 400 bin anaç koyun keçi destekleme kapsamında yer alıyordu. 2020’de bu rakam 24 milyon 305 bine yükseldi” bilgilerini paylaştı.

Hissedilir yükseliş

Çelik, “Sürü büyütme ve yenileme destekleri de küçük baş hayvan varlığını artırdı” dedi. 2006 yılında 25 milyon 617 bin koyun, 6 milyon 643 bin keçi olmak üzere toplam 32 milyon 260 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu anımsatan Çelik, şu açıklamaları yaptı: “2020 yılında koyun sayımız 42 milyon 127 bine, keçi sayımız 11 milyon 986 bine ulaştı. Toplam küçükbaş hayvan sayımız 54 milyon 113 bini buldu. Desteklerin verilmeye başlandığı 2006 yılından bu yana koyunda yüzde 64, keçide yüzde 80 olmak üzere toplam küçükbaş hayvan varlığında yüzde 68 artış sağlandı.”