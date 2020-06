Küçük yatırımcıya ‘keriz silkeleme’ uyarısı

Akit Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse senedi piyasasını yakından takip ediyor. Kurul, piyasaya duyulan güveni sarsmaya ve yatırımcıları aldatmaya dönük eylemleri önlemek için elinden geleni yapıyor.

Denetimler sıklaştırılıyor

1 milyon 300 bini aşkın yatırımcının yer aldığı Borsa İstanbul’da (BİST) manipülatörlere göz açtırmayan SPK yetkililerince sanal ortamdan yalan yanlış beyanlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları bir bir belirleniyor ve cezalandırılıyor.

Ağır yaptırımı var

Nitekim Twitter’da ‘derinhisse’ hesabı üzerinden bir taşımacılık şirketinin hissesi için takipçilerine al-tut tavsiyesinde bulunan Ö.T’ye Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak 1 milyon 175 bin 29 lira yaptırım uygulandı.

Adese hissesiyle ilgili olarak da A.E. ve T. E’ye aynı tebliğin 5’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 milyon 917 bin 162 lira idari para cezası kesildi.

Mağduriyetler söz konusu

Bu arada manipülasyonları önlemeyi odağa oturtan SPK’dan yatırımcılara devamlı “İhtiyatlı olun, manipülatörlere itibar etmeyin” çağrısı geliyor. Keza kurul tarafından yapılan bir açıklamada “Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan gruplardan faaliyet izni olmayan şahıslarca yatırımcıların yanlış yönlendirildiği ve mağdur edildiği görülmüştür” denilmişti.

5 yıla kadar hapis

Açıklamada aldatıcı eylemlerde bulunanların mercek altına alındığına dikkat çekilerek, “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, yorum yapan ya da rapor hazırlayan yahut bunları yayan ve menfaat temin eden kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle; 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağı hükme bağlandı” ifadeleri kullanılmıştı.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ise manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığına işaret ederek, “Borsaya yeni yeni giren küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha sıkılaştırıyoruz” diye konuşmuştu.

Dikkatli olma zamanı

Yatırım danışmanları da şu sıralar ‘keriz silkeleme’ operasyonlarını engelleyecek ilave kararlar alınmasını savunuyorlar. Bir manipülasyonun kurbanı olan yatırımcıların paralarının alınması işlemi olarak adlandırılan keriz silkelemeyi engelleyecek yeni projelerin hayata geçirilmesini öneren aynı danışmanlar, ilgili kamu otoritelerine “Şu aşamada çok ama çok dikkatli olmak ve gri alanları kapatmak gerekiyor” diye sesleniyorlar.

Etkin denetim

Öte yandan Forex piyasasını an be an izleyen SPK, spekülatörleri belirlemek için önemli çalışmalar yürütüyor. Teftişlerini arttıran kurul, Türkiye’de yerleşik kişilere yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 38 internet sitesine erişimin engellenmesine hükmetti.