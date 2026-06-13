  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Batı'ya seslendi! Rusya lideri Putin'den müzakere çağrısı Haydut Amerika'nın 'örtbas edilen' laboratuvarlarını açıkladı İsrail televizyonunda Türkiye ve Erdoğan için kalleş sözler: Büyük hata yaptık Hukukçu Av. Tarcan Ülük, Akit Medya Grubu çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu! Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı 25 kilo altın 50 kilo gümüş çalmışlardı! Adliye soygununda flaş gelişme: 2 firari Türkiye'ye teslim oldu AK Parti’li İnan’dan CHP’ye ‘Siz hepiniz biz Türkiye’ tepkisi: Sırf biz ürettik diye tiksinen ezikler! Çatlasanız da patlasanız da 'Siz Hepiniz, Biz Türkiye!" İran'dan ABD açıklaması: Hiç bu kadar yakın olmamıştı Erdoğan'dan Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Kobi Küçük yaşta hayvancılığa gönül verdi! En büyük hayali çiftliği büyütmek
Kobi

Küçük yaşta hayvancılığa gönül verdi! En büyük hayali çiftliği büyütmek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Küçük yaşta hayvancılığa gönül verdi! En büyük hayali çiftliği büyütmek

Sinop’ta 9 yaşından bu yana babası ve ağabeyiyle ahırda çalışan 14 yaşındaki Bayram Berat Durdu, geleceğini hayvancılık üzerine kurmak istiyor...

Sinop’ta küçük yaşta hayvancılığa ilgi duyan 14 yaşındaki Bayram Berat Durdu, ailesinin işletmesini büyütme hayaliyle çalışıyor.

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) IPARD III Programı kapsamında Sinop'ta hayata geçirilecek 15,3 milyon lira bütçeli modern hayvancılık projesi için sözleşme imzalandı. Girişimci Özcan Durdu'nun projesine devlet tarafından 9,2 milyon lira hibe desteği sağlanırken, çiftçilikle iç içe büyüyen 14 yaşındaki oğlu Bayram Berat Durdu ise gelecekte veteriner olup aile işletmesini daha da büyütmeyi hedeflediğini söyledi.

 

Sinop merkeze bağlı Dizdaroğlu Mahallesi Zarflı mevkisinde yaşayan Durdu ailesi, devlet desteğiyle hayata geçirilen besi hayvancılığı projesiyle işletmelerini büyütmeye hazırlanıyor. Sinop Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu öğrencisi Bayram Berat Durdu, küçük yaşlardan itibaren babası ve ağabeyiyle birlikte ahırda çalıştığını belirterek hayallerini anlattı.

 

"Dokuz yaşımdan beri babamla, abimle birlikte çalışıyorum" diyen Bayram Berat Durdu, "Hayalim veteriner olup kendi çiftliğimi kurmak. Ağabeyimle birlikte bu işi daha da büyütmek istiyorum. Kendi çiftliğimi kurduktan sonra hem veteriner olarak hayvanlarımla ilgileneceğim hem de besicilik yapacağım. Çiftlikte sadece büyükbaş erkek hayvan olacak. Farklı şehirlerden ve köylerden hayvan alarak sürümüzü büyütmeyi planlıyorum. Şu anda devletimizin desteğiyle 55 başlık bir ahır yapıyoruz. Eğer bu tür destekler devam ederse yeniden başvuru yapıp işletmemizi daha da büyütmek istiyorum. Gerekirse kapalı besinin yanı sıra açık besi sistemi de kuracağım" dedi.

 

Ağabeyi Beytullah Durdu ise kardeşinin tarıma olan ilgisinin örnek olduğunu belirterek, "Yaşıtlarına göre böyle bir ilgiye sahip olması çok güzel. Teknoloji hayatımızın bir parçası ama gençlerin üretimin içinde yer alması da çok önemli. Böyle bir gençliğin yetişmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

 

Dede Bayram Durdu da torunlarının hayvancılığa gönül verdiğini belirterek, "Torunlarımdan biri Samsun'da İlahiyat Fakültesi'nde okuyor, diğeri ortaokul öğrencisi. İkisi de bu işe merak saldı ve babalarına destek olmaya başladı. Devletimiz de yüzde 70 hibe desteğiyle bu ahırı yapmamıza katkı sağladı. Yerimiz de uygun. Torunlarım bu işi uzun yıllar sürdürmek istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

 

Toplam 15,3 milyon lira bütçeye sahip proje kapsamında girişimci Özcan Durdu'ya 9,2 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Proje ile bölgede modern hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmaya katkı sunulması hedefleniyor.

Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor
Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor

Kobi

Almanya’nın dev sektörü krizden çıkamıyor! KOBİ’lerde iflas alarmı büyüyor

Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek
Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek

Kobi

Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek

Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı
Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı

Kobi

Samsun’da e-ticaret seferberliği! Üretici ve KOBİ’lere dijital pazar kapısı açıldı

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif
KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

Otomotiv

KOBİ’lere özel ticari araç fırsatı! Opel'den kaçırılmayacak teklif

KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!
KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıracak destek başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı
Gündem

Yargıtay'ın tokat gibi bozma kararına istinaf direndi! Skandala kılıf arandı

28 Şubat zihniyetinin ürünü olan ve dindar camiayı hedef tahtasına oturtmak için köpürtülen Yusuf Ziya Gümüşel davasında, Yargıtay’ın adeta ..
Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı
Gündem

Uyuşturucu soruşturmasında sıcak gelişme: Vatan Bilgisayar’ın sahibi tutuklandı

23 ünlünün gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu kapsamında 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Vatan Bilgisiyar'ın sahibi Hasan Va..
Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı
Sosyal Medya

Almanya’da Kemalistleri rezil rüsva ettiler! Fonlanan ve yönlendirilen kitlelerin absürt hayata bakış açıları mizahi bir dille tiye alındı

Almanya'da hazırlanan bir animasyon videosunda, Türkiye'de kendilerini Kemalist olarak tanımlayan marjinal bir zihniyetin günlük hayattaki g..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23