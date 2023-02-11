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Medya Küçük Ümit Özdağ... Oğuzhan Uğur şaklabanından Antep ve Urfalılara ağır hakaret!
Medya

Küçük Ümit Özdağ... Oğuzhan Uğur şaklabanından Antep ve Urfalılara ağır hakaret!

Kahramanmaraş depreminde yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmuş gibi görünüp kösteklik eden, belediye, vakıf-dernek AFAD vs. yardımlarını kendi yardım ve faliyetleriymiş gibi paylaşan Oğuzhan Uğur'un deprem bölgesindeki şehirlere hakaret ettiği bir videosu yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 09:44:00 - 2023-02-11 09:45:12

Kahramanmaraş depreminde yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmuş gibi görünüp kösteklik eden, belediye, vakıf-dernek AFAD vs. yardımlarını kendi yardım ve faliyetleriymiş gibi paylaşan Oğuzhan Uğur'un deprem bölgesindeki şehirlere hakaret ettiği bir videosu yayınlandı.

Oğuzhan Uğur Hatay barajının çatladığına yönelik asılsız paylaşımlarıyla tüm Hatay'ın panikleyip şehri araçalrıyla boşaltmasına sebep olmuştu...

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Yorumlar

vatandaş

peki savcılar bu adama karşı ne yapıyor?

Urfali

Evet biz smelryiz çok şükür senin arkadaşların gibi lgbt li değiliz oldugun beli kişiliksiz adam
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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