Küçük Ümit Özdağ... Oğuzhan Uğur şaklabanından Antep ve Urfalılara ağır hakaret!
Kahramanmaraş depreminde yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmuş gibi görünüp kösteklik eden, belediye, vakıf-dernek AFAD vs. yardımlarını kendi yardım ve faliyetleriymiş gibi paylaşan Oğuzhan Uğur'un deprem bölgesindeki şehirlere hakaret ettiği bir videosu yayınlandı.
Kahramanmaraş depreminde yürütülen kurtarma çalışmalarına destek olmuş gibi görünüp kösteklik eden, belediye, vakıf-dernek AFAD vs. yardımlarını kendi yardım ve faliyetleriymiş gibi paylaşan Oğuzhan Uğur'un deprem bölgesindeki şehirlere hakaret ettiği bir videosu yayınlandı.
Oğuzhan Uğur Hatay barajının çatladığına yönelik asılsız paylaşımlarıyla tüm Hatay'ın panikleyip şehri araçalrıyla boşaltmasına sebep olmuştu...