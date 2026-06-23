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Dünya Küçük uçak tarlaya çakıldı: Pilot ve yolcu hayatını kaybetti
Dünya

Küçük uçak tarlaya çakıldı: Pilot ve yolcu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Küçük uçak tarlaya çakıldı: Pilot ve yolcu hayatını kaybetti

Almanya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle tarlaya düşen küçük uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Hessen Eyaleti Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde küçük bir uçağın Pohlheim beldesinin Watzenborn-Steinberg bölgesinde düştüğü kaydedildi. Pervaneli uçağın düştüğü ihbarının ardından bölgeye itfaiye ve polis ekiplerinin ulaştığı belirtilen açıklamada, uçaktaki iki kişinin ağır yaralı enkazdan kurtarıldığı ve hemen hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, iki yaralının tüm çabalara rağmen hastanede hayatlarını kaybettikleri ifade edildi. Hayatını kaybeden iki kişinin 69 ve 56 yaşlarındaki pilot ile yolcusu olduğu belirtildi.

Uçağın bir tahıl tarlasına düştüğü bu nedenle enkazının yerleşim bölgesi için bir tehdit oluşturmadığı belirtilen açıklamada, kazanın nedenini ortaya çıkarmak için soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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