Küçük ortak Selahattin Demirtaş'tan 6'lı masaya tepki: Hiç mi utanmıyorsunuz?

Muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu 6'lı masada gizli ittifak olarak görünen HDP'nin terör suçundan tutuklu bulunan eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Artı Gerçek'te Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve diğer iki parti liderini topa tuttu.

"Hiç bir şey söylemiyorlar"

Demirtaş, "Muhalefetin belli başlı liderlerini olabildiğince dikkatle ve özenle takip ediyorum. Söylemlerini, eylemlerini, söylemediklerini; mimiklerinden beden dillerine kadar tüm hareketlerini analiz etmeye çalışıyorum. Henüz derli toplu şekilde bir arada duracak ve ortak bir söylem üretip ortak bir sloganda “Voltran”ı oluşturamadıkları için aslında hiçbir şey söylemiyorlar. O kadar çok ve gereksiz şeyi tam bir kakafoni şeklinde söylüyorlar ki, sonuçta hiçbir şey söyleyememiş oluyorlar." dedi.

Akşener'e Başbakanlık tepkisi: İlginç

Demirtaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Ben başbakan olacağım' sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Biz bu seçimde hakkıyla birinci parti olacağız ve ben başbakan olacağım.”

Nasıl yani? Birlikte masaya oturduğunuz liderleri seçimde eze eze yenip tek başına 360 milletvekili çıkararak Anayasa’yı değiştirecek ve sonra da başbakan mı olacaksınız? Diğer partileri yenmek için mi altılı masada oturuyorsunuz? İlginç.

"Hiç mi utanmıyorsunuz"

Demirtaş, 6'lı masada buluşan parti liderlerine 'Lütfen artık kendinize gelin' diyerek şu sözlerle yüklendi:

Ortalama bir seçmen olarak sabah CHP’li oluyorum, öğlene doğru İYİ Partiliyim, öğleden sonra DEVA’ya geçiyorum, sonra HDP’de karar kılıp akşam Gelecek Partisine meylediyor, gece Saadet Partisi diyorum ve uyumadan önce yine kararsız kalıyorum. Ertesi sabah Türkiye İşçi Partisi tamamdır diyorum ama EMEP aklımı çeliyor, SOL Parti en iyisidir, özellikle öğlen sonrası ama akşamları mutlaka Yeşil ve Sol Gelecek diyorum. Bugün soldan kalktım çünkü. Akşam kararsız uyuyorum. Yarın ola hayrola.

Tek bir soruyla bitireyim. on milyonlara bakıp da hiç mi utanmıyorsunuz? Ben siyasetçi olarak çok mahcubum, hapiste bile utanıyorum.

Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız. Lütfen artık kendinize gelin.