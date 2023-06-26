  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin isyanı fırsata çevirdi! Wagner’e kilit Prigojin’e sürgün

Geldiğimiz hale bak! Yahudi polis 2 Filistinliyi şehid etti, Türkiye sekülerleri bunu kutladı!

‘Ne yazık ki’ diyerek şok eden gelişmeyi duyurdu: Türkiye'yi bırakıp Mısır'ı seçmeye başladılar

Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat için çıkış: Bunu düşünüyoruz diyerek kararı aldılar

Savaş ilanından sonra ortadan kaybolmuştu... İlk kez görüntülendi!

Gram altın için İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Asla bunu yapmam, tavsiye de etmem

Dünyaca ünlü Türk yönetmen Vatikan'da Papa ile buluştu: Bütün oklar onu gösterdi, gündem oldu

Dünyaca ünlü şirketler petrolü bıraktı! Her yerde onu arıyor, Türkiye'de de var

Türkiye'nin tarihi doğalgaz keşfi sonrası o ülke Karadeniz'de harekete geçti! Dev gazı Türklere emanet etme kararı aldılar

Türkiye'den milyon dolarlık yatlar hareketlendi: duyan şaşkın! Binlerce akın, ortaya çıktı! Dikkat çekti
Gündem Küçük ortak Ali Babacan'dan CHP'lileri çıldırtacak açıklama: En ufak borcumuz yok
Gündem

Küçük ortak Ali Babacan'dan CHP'lileri çıldırtacak açıklama: En ufak borcumuz yok

Yeniakit Publisher
2023-06-26 15:43:00 -
Küçük ortak Ali Babacan'dan CHP'lileri çıldırtacak açıklama: En ufak borcumuz yok

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 1'lik bir katkı bile sağlamadan CHP'den 15 milletvekili koparan koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan CHP'lileri kızdıracak bir açıklama geldi. Babacan, 'Kimseye en ufak borcumuz yok. Seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var.' dedi.

7'li koalisyon 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğradı. Seçime CHP listelerinden giren Deva Partisi yüzde 1 bile katkı sağlamadan 15 milletvekilli kopardı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim sonrası TBMM'de ayrı grup kurmak için görüşmeler yaptı.

KÜÇÜK ORTAKTAN CHP'Yİ KIZDIRACAK AÇIKLAMA

Koalisyonun küçük ortağı Babacan, CHP'yi kızdıracak yeni bir açıklamaya imza attı.

Bugün basın açıklaması yapan Ali Babacan, "Kimseye en ufak borcumuz yok. Seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var." dedi.

Ayrıca Babacan bayram öncesi yaptığı basın açıklamasında seçimleri kaybettiklerini de kabullendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23