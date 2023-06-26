Küçük ortak Ali Babacan'dan CHP'lileri çıldırtacak açıklama: En ufak borcumuz yok
14 Mayıs seçimlerinde yüzde 1'lik bir katkı bile sağlamadan CHP'den 15 milletvekili koparan koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan CHP'lileri kızdıracak bir açıklama geldi. Babacan, 'Kimseye en ufak borcumuz yok. Seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var.' dedi.
7'li koalisyon 14 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimete uğradı. Seçime CHP listelerinden giren Deva Partisi yüzde 1 bile katkı sağlamadan 15 milletvekilli kopardı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçim sonrası TBMM'de ayrı grup kurmak için görüşmeler yaptı.
KÜÇÜK ORTAKTAN CHP'Yİ KIZDIRACAK AÇIKLAMA
Koalisyonun küçük ortağı Babacan, CHP'yi kızdıracak yeni bir açıklamaya imza attı.
Bugün basın açıklaması yapan Ali Babacan, "Kimseye en ufak borcumuz yok. Seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var." dedi.
Ayrıca Babacan bayram öncesi yaptığı basın açıklamasında seçimleri kaybettiklerini de kabullendi.
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